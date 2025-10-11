＜速報＞単独首位の勝みなみはボギー発進 畑岡奈紗が前半4バーディで追い上げ
＜ビュイックLPGA上海 3日目◇11日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアー・アジアシリーズ初戦の第3ラウンドが進行している。2日目に「61」を叩き出して単独トップに躍り出た勝みなみが、日本時間午前11時53分に1番パー4からティオフを迎えた。
ティショットはフィアウェイ右へ。2打目をピン奥5メートル強につけた。バーディパットはカップに蹴られ、返しのパーパットも決められず。3パットのボギースタートとなった。勝と1打差の2位にジェニー・ベ（米国）。2打差3位タイにはリンディ・ダンカン（米国）、ユン・イナ、イ・ソミ（ともに韓国）が続いている。山下美夢有はトータル7アンダー・13位タイ。トータル6アンダー・19位タイには前半で4バーディを奪った畑岡奈紗、竹田麗央がつけている。吉田優利と馬場咲希はトータル2アンダー・47位タイ。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）。優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
