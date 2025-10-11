星野陸也は予選落ち ジョン・ラームが巻き返し決勝進出
＜スペインオープン 2日目◇10日◇クラブ・デ・カンポ・ビラ・デ・マドリード（スペイン）◇7154ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
米国男子ツアーを主戦場にしている星野陸也は、4バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「72」と1つ落とし、トータル3オーバー・93位タイで予選落ちを喫した。地元大会4勝目を狙うジョン・ラーム（スペイン）は「66」で巻き返し、トータル4アンダー・18位タイで決勝ラウンドに進んだ。トータル9アンダー・単独首位にマルコ・ペンジ（イングランド）。トータル8アンダー・2位タイにはジョエル・ガーバック（スイス）、ジェフ・ウィンザー（デンマーク）、アーロン・コッカリル（カナダ）が続いた。優勝者には来年のメジャー初戦「マスターズ」の出場権が与えられ、上位者には「全英オープン」の出場資格が付与される。
