フリーアナウンサー徳光和夫（83）が11日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。自民党の高市早苗総裁が、公明党の斉藤鉄夫代表から連立政権離脱を伝えられたことに言及した。

徳光は番組冒頭で「日本初の女性宰相誕生へということで」と、当初は高市氏の首相就任ムードがあったことに言及すると「これでわが国は、国家と首都が女性リーダーになったということで、昭和時代では考えられないような、国として世界に進出していくことになったんだな、一歩前進なんだな、と思っておりましたら、公明党が連立離脱ということになりまして」と、東京都の小池百合子知事にも触れながら、10日の自公による連立協議が決裂したことを振り返った。

徳光は「昨日の報道番組なんか見ておりますと、どの党がどの党にくっついてとか、こういうような形で、って、競馬の予想みたいに評論家の人たちがいろいろ話しておりましたけど、何だかトランプさんも来日するっていう時に、こんなことでいいのかなと思っちゃいましたし」と指摘しながら「石破さんでいいんじゃないかな、と私はふと思っちゃいますよね。戦後の清算的なことでいいコメントを残してましたし」と、いったんは石破茂首相の政権の継続の選択肢をあげた。

その後、高市氏と小池氏がテレビ出演のキャスターなどを経験したことや、高市氏が米国の下院議員事務所で勤務したことも紹介。「経験を積んできただけに、いよいよ女性総理もよろしいんじゃないかなと思ったんですけど、すっきりした形で決めてもらいたいですね。おそらく支持率もかなり高いようでありますので、このまま高市政権で行けばいいんじゃないですかね。とうとう総理大臣まで登り詰めたわけですから、ここから青写真をしっかり描いて、その通り志向していくといいましょうか」と一転するように述べた。