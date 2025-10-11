松井ケムリが「探偵！ナイトスクープ」探偵デビュー、M-1連覇したときより嬉しい

お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32歳）が、10月10日に放送されたバラエティ番組「探偵！ナイトスクープ」（朝日放送）に出演。念願の探偵デビューに「M-1、2連覇したときより嬉しかったです」と語った。



令和ロマン・松井ケムリが「探偵！ナイトスクープ」の新探偵としてデビューし、最初オファーが来たときの感想を聞かれ、「M-1、2連覇したときより嬉しかったです。めちゃめちゃ嬉しかったです。本当に嬉しかったです」と答え、スタジオから「嘘つけ！」とツッコミが入る。



ケムリは「パパが大阪の人で。大和証券の副会長なんですけど。あの、パパが見ている番組なら、さぞかし上質な番組なんだろうと。幼い頃から観させてもらっていて。本当にめちゃくちゃ嬉しいっす。ゆくゆくは（探偵として）刑事事件ともかやりたいです。そこまでいきたいですね」とジョークを交えつつ喜びを伝えた。