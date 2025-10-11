【韓国ファッション】nyunyuの新店舗が続々とオープン！アパレルラインも展開

アクセサリーやファッション雑貨を中心に展開していた韓国で人気のアクセサリー卸売専門店「nyunyu」。1点から卸売価格で購入できるため、日本人観光客にも大人気。最近では、服やホーム雑貨の専門店など、新店舗が続々とオープン。

nyunyu WEAR 新堂店

以前、紹介した nyunyu 。

東大門店は、朝5時まで営業していて、アクセサリー、帽子、バッグなどファッション小物が300円～1500円ほどで購入することができるnyunyu（ニュニュ）は韓国へ行ったら絶対に立ち寄りたいお店の1つ。

今年の3月、nyunyu東大門店を出て斜め向かいに、アパレル専門のnyunyu WEAR WHOLESALEがオープン。入り口はコスメ卸通りの1階。

階段を降りて、地下1階に店舗が広がっています。

モノトーンを基調としたシンプルな服もたくさんありましたが、私が気になったのはカラフルなアイテム。

「ピンクのシャツが欲しい！」などと思っても日本だとなかなか良い色に巡り会えないのですが、nyunyuだとドンピシャなカラーに出会えます。

価格も10,000W~60,000Wほどと安いんです！

元々がファッション雑貨のお店なだけあり、バッグや小物の種類も豊富。

トレンドのシュシュもたくさんありました。

SHOP INFO

nyu nyu WEAR 新堂店

住所：ソウル特別市 中区 新堂洞 251-1, B1F

(서울특별시 중구 신당동 251-1, B1F)

営業時間：11：00～翌5：00

nyunyu 東大門店

今回、東大門の店舗で購入したのはこちら。これで5,773円！

毎回、壁一面に並ぶキャップに悩みますが今回は娘に黒のキャップと自分用に三角のスカーフを購入。

スカーフもたくさん種類がありました。

リュックと白のメッシュのバッグも悩み

娘ようにシンプルな黒のリュックにしました。

今回、気になったのがカラフルなポーチ。

自分用に、大きいサイズの青と赤のストライプを購入。

友達は、お土産用に小さいサイズを購入していました。

中学生たちへのお土産に黒のお財布と靴下も買いました。

今回は東大門の店舗を紹介しましたが、明洞や聖水にもたくさん店舗が出来ているので、いろんなお店を廻ってみてください。

SHOP INFO

nyunyu 東大門店

住所：ソウル特別市 中区 新堂洞 204-1, 1～3F

(서울특별시 중구 신당동 204-1, 1～3F)

営業時間：11：00～翌5：00