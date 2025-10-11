

（写真：Fast&Slow / PIXTA）

今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信が排除した江戸役人の｢無駄｣と｢賄賂｣を解説します。

世相は混沌としていた

天明7年（1787）6月、陸奥白河藩主であった松平定信は、徳川幕府の老中に任命されます。その頃、米価は上がり、打ちこわしが江戸でも起こるなど、世相は混沌としていました。

定信は、そうした状況を「御艱難の御時節」と自叙伝『宇下人言』で表現しています。そうして、艱難の時であるからこそ「人の臣たるもの、心力を尽くすべきである」という考えのもと、老中（首座）職を拝命するのでした。

時は、11代将軍・徳川家斉の治世です。定信は老中となったのですが、彼の目前には問題が山積していました。

まず、彼は当時の政治は緩んでいるとの認識でした。諸代官は自らの得手（都合のいいように行動する、我儘）に振る舞っている。下の者の喜ぶことを言う政（まつりごと）になっている。更には、役人は贔屓、賄賂によって昇進している。

定信が老中に就任する前に、老中として権力を持っていたのが、田沼意次。定信は自叙伝の中では「田沼主殿頭」と記していますが、現状においては、意次が推薦した者、息のかかった者が多く、そうした人々は「不正」をしていると定信は書いています（不正をせざるは稀なりとの表現もあります）。

定信は政治の現状を以上のように認識し、それを改めようとしたのですが、急激な改革は人心を動揺させ、かえって、現状を悪化させます。

現に人々（役人たち）は定信の登場によって「今後はどうなるのだろう」「明日はどうなるか」と不安に慄いていたようです。役人らが不安定なままでは、よい政治などできません。

よって、定信は将軍・家斉にその旨を言上。諸役人を黒書院に召して、将軍から「これまでの将軍様のお考えを継いで、政治を行っていく。よって、いずれも精を出せ。安心せよ」と直々に声をかけるようにしてもらったのでした。

また書き付けでもって「もう過ぎ去った些かの過失は、皆、取り捨てる」ということを示します。これにより、諸役人たちは、心を安んじたようです。

節約こそが繁栄のもとになる

さて、天明3年（1783）頃より、幕府の「収納」は減じていたにもかかわらず「入用」は次第に超過していました。給与は減っているのに、それを気にせず、どんどん金を使っているような状況です。

その状況を見た定信は「節倹」（節約）こそが繁栄のもとになると考えます。定信は、万石以上の大名も、それ以下の大名も、皆、奢り（贅沢）に慣れていると見ていました。衣服や玩具に至るまで「風流華美」を尽くしている。町々には「遊手の徒」が多く、日々、新たな物売りが生まれている。

定信は「節倹」と何事も「簡易」なことが必要であると主張したのです。役所の文書類、筆紙の無駄遣いも「おびただし」い状態でした。同じ書付け、帳面を3通りも、4通りも書いて出すという無駄をしていたようです。よって、役人の手間もかかりました。後に無駄を省くため、書付け数は減じられることになります。

無駄は筆紙の問題だけではありません。例えば、老中が登城する時には、月番の若年寄だけでなく、その他の若年寄も残らず登城する必要がありました。また、老中も、非番の若年寄が残らず登城する際は、そろって登城する風習があったのです。江戸城までの屋敷の遠近もありますので、そろって登城するには一工夫が必要でした。遅速を一致させるため、例えば、同僚のもとに付人を派遣したり「誰々が登城した時には、何々（赤や白など）の扇を開く」などの「合図」をしたりしていたのです。

また、衣服においても、何日は何を着るなど煩雑なことをしていました。定信はこれらの事柄を「繁文」（こまごまとして煩わしい）と思い、残らず省略したのです。登城に関しては「四つ時の御太鼓」（午前10時頃の太鼓）の合図で、皆、登城するようにしたのでした。

賄賂もおびただしいものがある

定信曰く、老中への賄賂もおびただしいものがありました。

定信は「金子などを袖にして送るのは昔のことだ」と述べます（『宇下人言』）。近頃は「小箪笥、火鉢、三所物（目貫・笄・小柄）になどと言って、黄金を送る」と記しているのです。

元老中の田沼意次が別邸を造ると聞けば、大名らは争って「木石」などを送ったと定信は言います。また、月見の際には大きな台にのせて料理を送ったようですが、その台に金銀が散りばめられていた例もあったと定信は記します。他にも「何々の役に昇進したならば、その年の役料を送ろう」という者もあったようです。定信はこれらを「嘆かわしい」と慨嘆しています。「廉恥」（心が清らかで、恥を知る心が強いこと）地を払うという表現もしていて、定信の嘆きの心が自叙伝からは伝わってきます。

よい人材が登用されず、政策が実行されないのは、皆、賄賂のせいだと、定信は諸悪の根源は「賄賂」にあると主張。「賄賂政治」を排除するのでした。

賄賂ではないとしても、政治団体の事務所家賃の家族への支払い、選挙運動の報酬をめぐる疑惑、領収書の不備など「政治とカネ（金）」を巡る問題は、現代政治においても相次いで発覚してきました。現代の政治家にも、松平定信のように、清廉な心で政治に臨んでほしいものです。

