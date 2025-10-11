◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第１戦 日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）

クライマックスシリーズ（ＣＳ）が１１日に開幕する。パ・リーグの第１ステージ（Ｓ）では２位の日本ハムが３位オリックスを迎え撃つ。先に２勝したチームがパ王者ソフトバンクとの最終Ｓに進む。

２００４〜０６年に行われたプレーオフ、２００７年からのＣＳ（２０年は新型コロナウイルスの影響で第１Ｓ開催なし）を含め、第１Ｓは２位が１１度、３位が９度勝ち上がっている。１８年以降は昨年の日本ハムも含め６チーム連続で２位チームが最終Ｓに進出している。

日本ハムとオリックスの第１Ｓでの対決は２００８年、１４年に続き３度目。過去２度はともに３位・日本ハムが２位のオリックスを破った。２１〜２３年に３連覇し３年連続日本シリーズに出場しているオリックスだが、第１Ｓの出場はこの２度しかなく、今回は初の突破を目指す。

日本ハムは第１Ｓ出場が昨年に続き８度目で、最終Ｓ進出は０８、１４、２４年の３度。本拠エスコンの大声援を背にチーム初の２年連続の突破を狙う。