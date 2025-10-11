国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）は１０日（日本時間１１日）、最新の世界ランキングを発表。前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、スーパーバンタム級で３位にランクされた。１位、２位は空位となっており、すでに同級１位にランクされるＷＢＡとＷＢＯに続き３団体でトップコンテンダーとなった。同階級は、井上尚弥（３２）＝大橋＝が４団体統一王者に君臨している。

中谷は１２月２７日、サウジアラビア・リヤドで行われる興行「ＮＩＧＨＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」で、井上尚のスパーリングパートナーを務めたこともあるＷＢＣ世界同級８位セバスチャン・エルナンデス（２４）＝メキシコ＝とのノンタイトル１０回戦に臨み、同級デビューを果たす。同興行では、井上尚がＷＢＣ１位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝の挑戦を受ける。中谷と井上尚が初めて同じリングに立つことになる。両者が勝てば、来年５月頃に計画される東京ドームでのビッグマッチが実現する見通しだ。

一方、中谷が王座を返上したバンタム級は、王座、１位、２位はすべて空位に。元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が、新たに同級１１位にランクインした。井岡はＷＢＡでも同級９位に名を連ねており、同級で日本男子初の５階級制覇を目指す見通しだ。

また、７月にＷＢＡ同級王座に挑戦するも引き分けに終わり現役引退を表明した比嘉大吾（３０）＝志成＝が、１０位にランクされた。１１月２４日にＷＢＣ世界同級王座決定戦に臨むことが発表された那須川天心（２７）＝帝拳＝と井上拓真（２９）＝大橋＝は、ＩＢＦではともにランク外となった。