カラダを動かしたくなる！履き心地と疲れにくさにこだわったウォーキングシューズ3選
【画像を見る】歩くだけで足指をトレーニングできる！「ラクウォーク×ライザップ 道が私のジムになるシューズ」
厳しかった暑さも少しずつ落ち着き、心地よい季節になりました。木々の色づきや澄んだ空に誘われて、ふと外に出たくなる--そんな気分の日が増えてきたのではないでしょうか。今回は、足元を軽やかにしてくれる“シューズ”をセレクト。いつもの散歩道も、ちょっと遠回りしたくなるような、そんな秋の外時間を楽しんでみませんか？
■歩いて健康を目指す靴
勝野式 軽やかウォーカー
5,478円（税込み）
足指らくらくの4E設計のスニーカー。片足で卵約３つ分の重さという超軽量！ 足裏にやさしい特殊アーチインソールだから長時間歩いても疲れにくいのが特徴です。履き口はストレッチ素材のため着脱しやすく、面ファスナーで甲を固定できるのでよりフィット！ 着地→体重移動→蹴り出しをスムーズに出来るから膝や腰にも優しい靴です。
■歩くだけで足トレに！散策しながら「ジム効果」
ラクウォーク×ライザップ 道が私のジムになるシューズ
7,590円（税込み）
歩きながらエクササイズ！
お出かけのときに悩むのは、やっぱり靴。このシューズは、"はだしのような履き心地"と、地面をつかむような歩行をサポートするインナーソールがポイント。軽快に歩けるだけでなく、歩くだけで足指をトレーニングできます。通気性がよく軽いメッシュ素材のアッパーや、足指の力を地面へ伝えやすい「高屈曲設計」などにより、長く歩いてもラクちん！
歩けば自然に"足指グーパー"
立体メッシュ構造の特殊な「HAZUP（ハザップ）インナーソール」により、つま先が沈み込み、足指の荷重を誘導します。
■手に取ると驚きの軽さ！遊びや仕事に大活躍
究極のベーシック レディース メンズ スリッポン
3,480円（税込み）
伸縮するから、サッと履くだけで自分サイズにフィットするスリッポン。足首をしっかりホールドするのに、肌当たりが優しいのはニット素材ならでは。長時間歩いても疲れにくいので、ウォーキングだけでなく職場で愛用している人も！
＊ ＊ ＊
軽やかな靴を新調したのをきっかけに、カラダを動かす時間が増えたらうれしいです！
文＝徳永陽子