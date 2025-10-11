【一問一答】ロバーツ監督 劇的サヨナラ勝ちに「本当に素晴らしいイニングでした。全員が戦い抜いてくれた」次シリーズの初戦は大谷翔平が先発濃厚



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2025年10月9日（木）（日本時間10月10日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、フィリーズとの地区シリーズ第4戦後に会見を行い、3イニング無失点の快投を見せた佐々木朗希（23）を「史上最高の救援のひとつ」と高く評価した。

また、先発グラスノーの活躍やチームの戦いぶり、そして次シリーズの先発候補・大谷翔平（31）についても言及した。





ロバーツ監督 会見コメント（一問一答）

Q：今シーズンの佐々木朗希の成長と、クローザーとしての彼がチームにとってどのような意味を持つかについて話していただけますか？

ブルペンからの登板としては、私が覚えている中でも史上最高のもののひとつと言えるでしょう。今年の彼の出発点、先発投手としての彼を考えれば、マウンドに上がって1イニングだけでなく、2イニング、そして3イニングを投げ、あれだけの仕事をしてくれたことは、我々にとって非常に大きな力になりました。

彼の成長とこのクラブへの貢献は言葉では言い尽くせません。私たちは彼の中に本当に特別なものを見出し始めています。だからこそオフシーズンにあれほど熱心に獲得に動いたのです。

今、彼は最大の舞台で成し遂げたことの、まだほんの序の口にいるに過ぎません。ええ、彼をこれ以上なく誇りに思います。



Q：グラスノーについてですが、昨年はプレーオフに出場できず、今年はこの大きな舞台でチャンスを得たことについては？

タイラー（グラスノー）のことを思うと、これ以上ないほどうれしいです。昨年は外から見ている立場で、チームの一員でありたいと願っていました。そしてこの1年、彼はこの時のために準備を整えてきた。

今日はまさに彼の瞬間であり、我々に大きな弾みを与えてくれました。彼にとっても、これが新たなステップになると確信しています。



Q：佐々木朗希については、最初から複数イニングを想定していましたか？

登板の時点では2イニングを考えていました。しかし、彼の球威と試合の流れから、さらにプッシュしても対応できると感じました。彼は動じず、準備ができており、その場を受け止めてくれました。



Q：9回、ダグアウトから投手を迎えに出た時の心境は？

純粋な喜びでした。彼がケガで苦しみ、ベンチの端で試合を見ていた頃を思い出すと、本当に感慨深い。クローザーとして3イニングを投げきる彼の姿を見て、心からうれしかった。その思いが自然に行動に出たのです。



Q：復帰後の佐々木朗希は、以前よりも自信に満ちているように見えます。これはもともと彼にあったものですか？

ロウキはとてもシャイで控えめな性格ですが、復帰後はより心を開いてくれるようになりました。感情を出し、チームメイトとも積極的に関わっている。彼の中にあるタフさを受け入れ、自信に変えているのだと思います。



Q：グラスノーは6回83球でした。続投の可能性は？

5回と6回に痙攣があったため、無理はさせませんでした。ここ1カ月は多くの球数を投げていなかったことも考慮しました。



Q：11回のベシアの投球をどう評価しますか？

厳しい場面で素晴らしい仕事をしました。ハーパーへの四球など苦しい状況もありましたが、最後のベイダーとの勝負は見事でした。あれは大きな三振でしたね。



Q：11回の攻撃全体を振り返って

キケ（ヘルナンデス）が今年一番の打席を見せてくれました。追い込まれてから四球を選び、流れを呼び込んだ。

アンディ（パヘス）は苦しみながらもインプレーにし、トミー（エドマン）も出塁してつないだ。本当に素晴らしいイニングでした。全員が戦い抜いてくれた。



Q：次シリーズの初戦、先発は大谷翔平になりますか？

まだ最終決定ではありませんが、おそらくそうなるでしょう。第2戦の後にオフ日があるのでどうなるかはわからない。そこも含めて調整していきます。

