10月12日（日）16:25〜16:55 日本テレビにて「映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』×シューイチ 令和イチ泣ける！月の授業」を放送。

※上記の放送日時は日本テレビ（関東地区）でのOA情報です。その他の地区でのOA詳細は『ストロベリームーン 余命半年の恋』公式サイトをご確認ください。

「令和イチ泣ける！」と話題のベストセラー純愛小説を実写化した映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』。10月17日（金）の公開を記念して映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』と「シューイチ」がスペシャルコラボ！

毎晩見ている身近な＜月＞だが、実は知らない知識や雑学がたくさん！「なぜストロベリームーンって言うの？」「なんで月は大きくみえたり小さくみえたりするの？」など、“好きな人と見ると恋が叶う”と言われる6月の満月「ストロベリームーン」にかけて、知っているようで知らない面白い月の世界を、MCの中山秀征と岩田絵里奈アナウンサー、そして映画のメインキャストである當真あみ、齋藤潤、池端杏慈の3人と、映画の見どころも交えながら楽しく学ぶスペシャルな特別番組。

■月にまつわるギモンを紐解く 映画の撮影裏話・見どころも

映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の中でも重要なキーポイントとなっている「月」。私たちにとって、とても身近な存在だが、実は知らないことばかり！今回の特番では、国立天文台の上席教授・渡部潤一先生をお招きし、「月」にまつわるギモンを紐解いていく。

映画の主人公、當真演じる桜井萌の密かな夢は、好きな人と見ると永遠に結ばれるという満月「ストロベリームーン」を見ること。そもそもなぜ6月の満月を“ストロベリームーン”と言うのか？という映画のタイトルにひっかけた問題が出される。當真はすかさず「月がイチゴの色だから？」と答えるなど、クイズに関してやる気を見せる場面も。

その問題から派生し【月が赤くなる理由】を解き明かすため懐中電灯を使った実験が行われる。すると一同から「すごい！」との声が。渡部先生の明瞭な解説を聞いた齋藤は「ちゃんと根拠があるんだなって思いました」と感心する。

また、日本では昔から月の模様がウサギに見えると言われているが、世界ではどうなのか？というところから、ドイツでは月の模様はどう捉えられているか？の問題が出されると、當真・齋藤・池端はそれぞれ「くるみ割り人形」「ソーセージ」「チキン」などドイツらしい答えを出すが当たらない。そんな中、中山がまさかのミラクル解答を出し見事正解する！岩田アナも「これ正解することってあるんですか！」と驚く場面も。

そのほか、當真・齋藤・池端それぞれが特に気に入っているシーンや撮影の裏話など見どころなども交えながら、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の魅力をたっぷり紹介すると共に、明日誰かに話したくなるような「月」についての知識が得られる一石二鳥の盛りだくさんなコラボ特番をお見逃しなく！

■映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』

「令和イチ泣ける！」と話題の芥川なお原作の純愛小説を、脚本・岡田惠和×監督・酒井麻衣という世代を跨いだ新鮮なタッグで実写化する映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』。主演の當真、齋藤、杉野遥亮、中条あやみ、田中麗奈、ユースケ・サンタマリア、そして池端、黒崎煌代、吉澤要人、伊藤健太郎、泉澤祐希、池津祥子、橋本じゅんらを迎え10月17日（金）に全国公開。

余命を宣告されながら、家族や友人、そして慣れない学校生活に対して明るく振る舞う主人公・桜井萌を演じるのは、本作で長編映画初主演を飾るヒロイン・當真。萌から突然告白される純朴な同級生の佐藤日向を演じるのは、映画『カラオケ行こ！』（2024）での悩める中学生役で印象を残し、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の賞に輝いた齋藤。さらに、萌の親友であり、日向の幼馴染である高遠麗を池端、13年後の日向を杉野、13年後の麗を中条、萌の両親役として田中、ユースケ・サンタマリアといった豪華キャストが集結し、フレッシュな顔ぶれから実力派まで揃った珠玉のヒューマンラブストーリー。