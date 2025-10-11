長野市の善光寺など市街地で１０日夜から１１日未明にかけてクマの目撃が相次ぎました。１１日午前２時半ごろに善光寺東側で確認されたのを最後にクマは目撃されていません。同じ個体とみられ、警察や市が注意を呼び掛けています。



警察や長野市によりますと１０日午後１０時半すぎ、長野市浅川でクマが目撃されました。その後、１１日午前０時すぎには南に３キロ余りの所にある長野市三輪の柳町中学校のグラウンドにクマがいるのを、通報を受けて駆け付けた警察官が発見しましたが、クマは立ち去りました。





さらに中学校の北西にある善光寺では、午前２時半ごろ市の職員が仲見世通りから境内に向かって歩いていくクマを確認。最後は午後２時半ごろに善光寺東側で目撃したのを最後に見失ったということです。善光寺を訪れた人は「今朝防災速報でスマホに（注意の呼び掛けが）ありました。びっくりしました。ちょっと心配しながら来ましたけど」警察によりますと、市民からの通報や市・警察が確認したものを含めるとクマの目撃は１０日夜から１１日未明にかけて１０件近くありました。その後、警察や市、消防がパトロールをしましたがクマは見つかっていません。体長１メートル程で、同じ個体とみられています。人や建物への被害は確認されていません。警察や市が注意を呼び掛けています。