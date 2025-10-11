豚肉に焼き目をつけてから蒸して中のなすをとろっとろに！「秋なすの豚巻き蒸し」【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】


【画像で見る】笠原将弘さんの「秋野菜満喫レシピ」バリエ15品

1年中お店に並ぶなすですが、秋になるとそのおいしさは一段と増してきます。ということで、旬野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、「秋なす」の魅力を存分に生かしたレシピを教わってきました！　豚バラと合わせているので食べごたえも十分です。

笠原将弘さん


教えてくれたのは…

▷笠原将弘さん

東京・恵比寿にある、大人気の日本料理店「賛否両論」店主。雑誌『レタスクラブ』連載も大好評。「秋野菜はどれも大好き。今回は特に旬の秋野菜を使い、新米に合うおかずを考えてみました」

■秋なすの豚巻き蒸し

2種類のみそで味変しながらいくらでもイケる！

秋なすの豚巻き蒸し


【材料・3人分】＊1人分431kcal／塩分2.1g

・なす・・・ 2個（約160g）

・豚バラ薄切り肉 ・・・12枚（約250g）

・貝割れ菜・・・1/2パック

・レモンの半月切り ・・・1切れ

■梅みそ＜混ぜる＞

　└梅肉、砂糖 ・・・各小さじ1

　└みそ・・・ 大さじ1

　└酢 ・・・小さじ1/2

■ごまみそ＜混ぜる＞

　└白すりごま、はちみつ・・・ 各小さじ1

　└みそ ・・・大さじ1

塩　片栗粉　サラダ油

※はちみつを使っているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。

【作り方】

1．なすは皮むき器で皮をむき、六つ割りにする。水に約10分さらし、水けを拭く。

2．豚肉を広げて塩を軽くふり、なす1切れに対し肉を1枚ずつ巻く。片栗粉を薄くまぶし、形を整える。

なすをやや斜めに置いて転がしながら、豚肉をくるくるとすき間なく巻きつけます


なすをやや斜めに置いて転がしながら、豚肉をくるくるとすき間なく巻きつけます。

3．フライパンに油大さじ1を入れて中火にかけ、2の巻き終わりを下にして並べ入れ、全体に焼き目がつくまで転がしながら焼く。油を拭き取り、水1/2カップを加えてふたをし、弱火で7〜8分蒸し焼きにする。

4．器に盛り、貝割れ菜を長さを半分に切ってレモンとともに添える。みそ2種を添え、つけて食べる。

【秋なすのおいしいポイント】

「秋なすは〜」ということわざがあるくらい秋のなすは果肉も皮もしっかりしておいしくなります。だから、煮ても焼いてもとにかく甘くてとろけるうまさが実現！

＊　＊　＊

しっかり火を通してとろとろになったなすの食感は格別！　2種類のみそを添えているので、選べる楽しさも味わえます。ぜひたっぷり作って家族みんなで食べてくださいね！

レシピ考案／笠原将弘　撮影／広瀬貴子　スタイリング／池水陽子　編集協力／赤澤かおり　栄養計算／スタジオ食

文＝高梨奈々