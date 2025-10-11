ノルウェーのノーベル賞委員会は１０日、２０２５年のノーベル平和賞に選ばれた南米ベネズエラの野党指導者、マリア・マチャド氏（５８）の電話インタビューの内容を公表した。

受賞の一報を受けたマチャド氏は「なんてこと、言葉が出ない」と声を震わせた。興奮冷めやらぬ様子で、「社会全体が成し遂げたことだ。私はただの一人に過ぎない」と述べた。

同委員会は、独裁体制から民主主義へ移行するための長年の活動が受賞の理由だと説明している。マチャド氏は「自由、正義と平和のために全てをかける名もなき数百万のベネズエラ国民への評価だ」とし、「自由への長く苦しい闘いが最終段階にあると確信している」と述べた。マチャド氏は同日、ＳＮＳで声明も発表し、「ベネズエラの皆さん、この賞はあなたたちのものだ」と語りかけた。

マチャド氏は、強権的なニコラス・マドゥロ政権下のベネズエラで、民主主義の擁護者として国民から絶大な支持を受ける。政権による迫害や弾圧で、多くの野党指導者らが亡命する中、国内で身を隠しながら、政権移行を目指して活動を続けている。（リオデジャネイロ支局 大月美佳）