元ＨＫＴ４８の兒玉遥（２９）が１１日、都内で自身初の自叙伝「１割の不死蝶 うつを卒業した元アイドルの７３０日」の発売記念イベントを開催した。

ＳＮＳでの心ない誹謗（ひぼう）中傷を浴びたことからうつ病を発症し、１７年２月から休業を経験。アイドル活動中にうつ病を患ったことなどを赤裸々につづった。「（出版まで）約１年半前から準備した。この作品がやっとファンの皆さまに届くのがうれしい」と喜んだ。一方で「出版していいのかと悩みました。芸能やアイドルはたくさんの人の夢なのに」と葛藤もあった。

９日には自身のＸで「全く持って批判などしていません」とした上で「ワーク・ライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて働きます」と発言した自民党の高市早苗総裁のニュース画像をアップ。続けて兒玉は「馬車馬のように働き、うつ病になりました。私自身は、ワークライフバランスという言葉を最優先します。休んで、休んで、休んで、休んで参ります。」とつづっていた。

この日の発売記念会見では改めて「私自身は休むことはすごく重要だと思っているし、休むことも仕事だと思っている」と断言し、「睡眠はたくさんとっています」と明かした。

兒玉は、ＨＫＴ４８の１期生として「はるっぴ」の愛称で親しまれ、１２年５月にはＡＫＢ４８のシングル「真夏のＳｏｕｎｄｓ ｇｏｏｄ！」で初選抜入り。１４年９月にはＨＫＴ４８のシングル「控えめＩ ｌｏｖｅ ｙｏｕ！」で初センターを務めた。