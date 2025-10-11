¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¤Ë¹âµéÄÂÂß¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ªÌÀ¼£´ü¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¹ñºÝ¿å½à¤Î½»¤Þ¤¤¡Ú2026Ç¯½ÕÃÂÀ¸¡Û±©ÅÄ¤äÉÊÀî¤ØÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ
¹âÎØ¤Ï150Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÅ´Æ»¤¬³¤¾å¤ÎÃÛÄé¤òÁö¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃÏ¤Ç¤¹¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤Ï¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÎºÆ³«È¯¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤³¹ TAKANAWA GATEWAY CITYÆâ¤Ë¡¢¹ñºÝ¿å½à¤Î¹âµéÄÂÂß¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE¡×¡Ê¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¡Ê³°¹ñ¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¡Ë¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÁØ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡ÖSuica¡×¤Ç²ò¾û¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ¡Ç½¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÌÂ¦¤«¤é¸½ÃÏ¤òË¾¤à¡¢»£±Æ¡§Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢2025Ç¯10·î10Æü»£±Æ¡Ë
TAKANAWA GATEWAY CITY¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤à¹âÎØ¤ÎÃÏ
¹âÎØ¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÅ´Æ»¤¬³¤¾å¤ÎÃÛÄé¤òÁö¤Ã¤¿¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤Î¤Á¤Ë¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¸¼´Ø¸ý¡Ö¹âÎØÂçÌÚ¸Í¡×¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢ÌÀ¼£´ü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÈÀ¾ÍÎ¤Îµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¾åÌîÅìµþ¥é¥¤¥ó¤Î³«¶È¤ä¿²ÂæÆÃµÞ¤Î¸º¾¯¤ò¼õ¤±¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Î½Ì¾®¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìó13¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎÍÑÃÏ¤¬ºÆ³«È¯¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢2020Ç¯¤Ë¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤¬»ÃÄê³«¶È¤·¡¢¿·¤·¤¤³¹¤ÎÂè£±´ü¤¬2025Ç¯3·î27Æü¤Ë³«¶È¡¢¸½ºß¤âºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÊÀî±Ø»ê¶á¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ
¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ï³«¶È¸å¤ÏÅìµþ¡ÝÌ¾¸Å²°¤¬Ìó40Ê¬¡¢Åìµþ¡ÝÂçºå¤¬Ìó67Ê¬¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÉÊÀî¤Ï¥ê¥Ë¥¢»ÏÈ¯±Ø¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò·ë¤Ö·ëÀáÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢µþµÞÀþ¤ä¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢³¤³°µòÅÀ¤È¤Î±ýÍè¤òÃ´¤¦³°¹ñ¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ÏÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¡¢ÅÔ¿´¤ä¼çÍ×±Ø±èÀþ¤Ç¤Ï¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î¤Î¼óÅÔ·÷¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1¸ÍÅö¤¿¤ê1²¯325Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢2¤«·îÏ¢Â³¤Ç1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹µòÅÀ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¹âµéÄÂÂß¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬¹Ô¤¦±Ø¤È³¹¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤°ºÆ³«È¯¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô847¸Í¤Î¹âµéÄÂÂß¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE¡×¤¬¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÉÊÀî¤ÎÎÙ±Ø¤È¤Ê¤ë¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤«¤é¥Ç¥Ã¥¤Ç¼çÍ×¤Ê»ÜÀß¤ÈÄ¾·ë¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Èµï½»¼Ô¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤òÁÛÄê¤·¡¢³°¹ñ¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿½»¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢À°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¡¢¥Ï¡¼¥·¥å¡¦¥Ù¥É¥Ê¡¼¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤¬´Æ½¤¤·¡¢¶õ¤ä³¤¡¢ÌÚ¡¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë²º¤ä¤«¤Ê¿§Ä´¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶¦ÍÑ¶õ´Ö
¶¦ÍÑ¶õ´Ö¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï³¤¤ËÌÌ¤·½®¤¬¹Ô¤¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎØ¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÇØ·Ê¤«¤é¡ÖWind and Sails¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆ³¤¡¢É÷¤ò¼õ¤±¤ÆÍÉ¤ì¤ëÈÁ¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤È¡¢Âç³¤¸¶¤ò¿Ê¤àÈÁÁ¥¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦ÍÑÉô¤Ë¤ÏÅÔ¿´¤Î·Ê¿§¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Æ¥é¥¹¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢³¹Á´ÂÎ¤Î»ÜÀß¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÄó¶¡¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä³Æ½»¸Í¤Î¸¼´Ø¤Ï¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡ÖSuica¡×¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç²ò¾û¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉÈÈÀ¤ò¹â¤á¤ë¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤äËÉºÒÂÐºö¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¡¹¤Î°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ëÀß·×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¼Á¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¤¯µï½»¶õ´Ö
µï½»¶õ´Ö¤Ï1LDK¤Ç40ÖÂæ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê½»¸Í¤«¤é¡¢5LDK 580ÖÂæ¤Î½»¸Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¤Íè¤Î½»¤Þ¤¤¤äÊë¤é¤·¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë½»µï¤È¤·¤Æ²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È½»¸Í¤¬¡¢5³¬¥Õ¥í¥¢¤ËÁ´12¸ÍÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
10·î1Æü¤è¤ê¡¢´Ö¼è¤ê¤äÄ¯Ë¾¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä½»¸ÍÄó°Æ¤Ê¤É¤¬½ÐÍè¤ë¡¢Æþµï´õË¾¼Ô¸þ¤±¤Î¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥í¥ó¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE ³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ»°ÃúÌÜ15ÈÖ1¹æ
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¡Ê°ìÉôÅ´¹üÂ¤¡Ë ÃÏ¾å44³¬¡¦ÃÏ²¼2³¬
Áí¸Í¿ô¡§847 ¸Í
½»¸ÍÌÌÀÑ¡¦´Ö¼è¤ê¡§43.12 Ö¡Á587.60 Ö / 1LDK¡Á5LDK
»Ü¹©¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¿
»ö¶È¼Ô¡§ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¡/¡¡Âß¼ç¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜÅÔ»Ô³«È¯
TAKANAWA GATEWAY CITY¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê»ÜÀß
TAKANAWA GATEWAY CITY¡Ê¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¸³¾ì¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»ÜÀß¤¬¤½¤í¤¤ÂÎ¸³¤¬¹Ô¤¨¤ë¡¢ÅìµþÅÔ¤Î»³¼êÀþÆâºÇ¿·¤Î³¹¤Ç¤¹¡£±ØÁ°¤Î¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥ß¥Í»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤¬2025Ç¯9·î12Æü¤Ë³«¶È¤·¡¢Ìó180Å¹ÊÞ¤¬°ìÀÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡ÖÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¸³¾ì¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÅÌÊâ·÷¤ÇÊë¤é¤·¤Îµ¡Ç½¤¬´°·ë¤¹¤ë¡¢ÅÔ»Ô·¿¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤¬À°¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TAKANAWA GATEWAY CITY¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¹âµéÄÂÂß¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È²÷Å¬À¤òÈ÷¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤ò»Ù¤¨¤¿¹âÎØ¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯½Õ¤Î³«¶È¤Ë¸þ¤±¡¢Æþµï¸¡Æ¤¼Ô¸þ¤±¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤âËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦ÉÊÀî¥¨¥ê¥¢¤Ç¿·¤¿¤ÊÊë¤é¤·¤òµá¤á¤ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÁØ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
