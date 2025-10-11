妊婦さんが脳出血！帝王切開で赤ちゃんは一命を取り留めたものの最愛の妻の死…残された夫の苦悩に涙【作者に訊く】
幼少期から絵を描くことが大好きで、漫画家として活動中のアヤ( @aokitajimaru)さん。現在は看護師・看護学生向けの総合WEBメディア「ナース専科」にて看護師のエピソードを基にした漫画を連載している。今回は過去に好評だった2作品を紹介するとともに、著者にダイエットについても伺った。
■ 目の前の命に全力で向き合う現場は本当に大変だ！
看護師としてのまなざしで、命の物語を描く作者のアヤさん。1つめの作品「突然の死期に耐え母体が与えた希望」は、新婚の妊婦A子さんが突然の頭痛に襲われ、救急搬送されるところから始まる物語。医師からは脳出血のため数日以内に命を落とす可能性があると告げられた。赤ちゃんは緊急の帝王切開で無事誕生したものの、A子さんはその後、息を引き取った。母の命と引き換えに生まれた子供をしっかりと育てていくと決意した父親の姿に、胸を打たれる作品だ。
自身も出産の経験があるアヤさんは、以前は自暴自棄になり自分の存在を否定していたこともあったという。しかし、出産後は命の奇跡を目の当たりにし、「子供のために自分が1番強く生きなきゃ」と思うようになった。すべての命を尊く感じる今、「悲しい事件や事故がなくなればいいのに」と、心から願っているそうだ。
2つ目の作品「摂食障害と心のケア」は、摂食障害で体重が30キロを下回った20代女性の物語。中学時代のいじめをきっかけに拒食症を発症し、長く苦しんできた。看護師は「増える」「治療」などの言葉を使わず、「コントロールしますね」と声をかけるなど、細やかな配慮を続けたことで、女性は少しずつ落ち着きを取り戻していった。心に寄り添うケアの大切さを描いたエピソードだ。
ダイエットについてアヤさんは「実は、痩せようと思って痩せられたことは一度もありません」と笑う。今もダイエット願望はあるが「健康的な体を目指すのが大前提」と話してくれた。実際の看護師の体験談をもとに、命や健康、そして人に寄り添う姿をリアルに伝える「ナース漫画」。ぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
