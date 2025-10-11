機能性もデザインも良くて、テスラの半額。

電動自動車のTESLA（テスラ）をはじめ、EVの市販化は割と最近の流行でクルマ好きには気になる存在かと思います。でも新しいモノだけにお高いので、なかなか手が出せないんですよね。

ダチア知ってる？

ルーマニアの大衆車のイメージが強く、今はルノーグループ傘下のDACIA（ダチア）。彼らは購買層がEVのに求めているものをリサーチし、まったく新しいバン「DACIA HIPSTER CONCEPT」を発表しました。

全長3mで4人乗り＋トランクというコンパクトさ。

見た目は日本の軽バン「デリカミニ」や「スペーシア」、「ハスラー」、「タフト」に近い印象ですが…SFっぽさと引き算の美学で生まれたシンプルさ、それにちょっとした粗削り感がイイ味を出していますね。

小さくても使い勝手を考えた

コンセプトは「未来の人気車種」で、日常的に乗るEVを目指しています。時代もデザインも変わったとて、大衆車らしさは失わないんですね。

日常で活躍するトランクは、70L〜500Lまで容量が調節できるとのこと。後部座席を倒すとたくさん荷物が運べて便利。リアウィンドウは上に、テールゲートは下に開くので積み下ろしが楽です。

ムダ排除でコスパ良く

低価格化と軽量化のため、ドアハンドルはストラップが採用され窓の開閉は手動。インテリアは最小限で、カップホルダーやアームレストや天井ライトといったアクセサリー は好みに応じて後付けします。何も付けなければ一番安くで済むワケ。

Image: DACIA

スマホと連動して車体の施錠／解錠や、エンジンスタート、マルチメディア用画も兼ねるなどで、電子装備も最小限に抑えます。ちなみにBluetoothスピーカーも後付けで、車内エンタメは初期装備にないんです。

「DACIA HIPSTER CONCEPT」はその名の通りコンセプトモデルですが、お値段は大衆向けに1万5000ユーロ（約260万）切りをイメージしているとのこと。日産の軽EV「サクラ」とほぼ同じ価格ですね。好みの問題もありますが、デザインは内装も外装も「DACIA HIPSTER CONCEPT」の、シンプルな無骨さの方がウケそうなかなぁ？

同じEVでも、テスラ「Model 3」だと530万円ほどで「Model Y」だと560万円ほど。もし「DACIA HIPSTER CONCEPT」が日本でも発売されたら、この見た目と値段、軽みたいな取り扱いやすさで皆が飛び付きそうです。

Source: YouTube, DACIA via NOTEBOOKCHECK