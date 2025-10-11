先発ガードの藤澤尚之が勝負強さを発揮…後半に主導権つかんだ福井が岩手との接戦を制す

10月10日、セーレン・ドリームアリーナ（福井県営体育館）で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2第2節が開催。ホームの福井ブローウィンズが岩手ビッグブルズを81－77で撃破した。

福井は西野曜のレイアップから得点をスタート。ライアン・ケリーや川島聖那も3ポイントシュートで続き、21－19の2点リードで第1クォーターを終了した。第2クォーターでは攻防両面でリズムに乗り切れず、岩手に2ケタリードを許す展開に。ケリーやペリー・エリスのアウトサイドシュートで持ちこたえ、35－48の13点ビハインドで試合を折り返した。

一転して、第3クォーターは福井の時間に。細谷将司や藤澤尚之が積極的なアタックから得点につなげ、55－60と点差を縮めて最後のクォーターへ。その後は試合終盤まで1点を争う激闘となるも、藤澤の3点弾で岩手の背中を捉えると、残り1分を切ってからはフリースローを次々と成功。そのまま福井が逃げ切り、最終スコア81－77で白星をつかみ取った。

今シーズン初勝利を飾った福井は、藤澤が16得点4アシスト、ケリーが15得点4リバウンド、細谷が12得点5アシストをマーク。惜しくも連勝を逃した岩手は、クレイ・マウンスが20得点15リバウンド、山際爽吾が15得点5リバウンド8アシストを記録した。

■試合結果



福井ブローウィンズ 81－77 岩手ビッグブルズ（@セーレン・ドリームアリーナ）



福井｜21｜14｜20｜26｜＝81



岩手｜19｜29｜12｜17｜＝77

【動画】福井vs岩手の第1戦ハイライト