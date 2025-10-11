静岡県発のfishbowlと北海道札幌市発のタイトル未定は、ともに地方を拠点としながら東京でも精力的にライブ活動を行う女性アイドルグループ。毎年夏には、世界最大級のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL』（以下、『TIF』）に出演するなど、今や全国のアイドルファンから注目を集め、そのパフォーマンスや楽曲でも高い人気を誇っている。

今回、fishbowlの全体プロデューサーという立場で関わり、作詞・作曲・編曲まで担う音楽家・ヤマモトショウ、そしてタイトル未定を含む複数グループを札幌で展開し、運営・マネジメント全般を担うついま（松井広大）、両グループのプロデューサー対談が実現した。地方拠点アイドルとしてのこだわり、地元で活動を続ける意義、地方発グループにとっての『TIF』、プロデューサー同士の交流やお互いのグループへの思いについてじっくり話を聞いた。

■“地方発”という覚悟 静岡と北海道、二つの街から見えるアイドルの現在地

――fishbowlとタイトル未定やfishbowlは、ツーマンライブ、イベントなどで一緒になることも多いと思いますが、普段からお二人の交流はあるのでしょうか？

ヤマモトショウ（以下、ヤマモト）：距離が離れているわりには交流もありますし、その中でも一番会っている方かもしれないです。fishbowlは最初の1年（2021年）は静岡県内でしかライブをやっておらず、結成2年目から遠征を始めたのですが、その際に最初に北海道のイベントに誘ってくれたのが松井さんでした。

ついま：タイトル未定はコロナ禍の2020年デビューだったので、最初の1年間は思うように身動きが取れず、何もできなくて。そんな中、静岡でfishbowlというグループが結成されると聞き、同じ地方拠点ということで注目していました。最初のメディア展開も僕がやりたいことを全部やっているという印象で、グループのあり方に近いものを感じましたし、僕がまだまだ試行錯誤している中で先に形にされていたので、純粋にすごいな、羨ましいなと思いながら見ていました。タイミングを見計らって、北海道のイベントにお声掛けさせていただきました。

――ヤマモトさんから見た、当時のタイトル未定の印象はいかがでしたか？

ヤマモト：タイトル未定の存在は、fishbowlのファンから聞いて知っていました。僕の場合、曲もしっかりチェックするのですが、実際に楽曲を聴いた時に、クオリティがとても高いなと感じたのを覚えています。当時は地方でやる良さを感じつつも、イベントへの出演や対バンを行うことの難しさも同時に感じていて。たとえば、誰と一緒にやるか、会場はどこにするか、スタッフをどうするか、もっと細かいことで言えば誰がチェキを撮るのか、そういったところまで気になっていました。だから、タイトル未定がどんな感じでイベントをやっているのかを知りたくて、僕も一緒に北海道まで観に行って。

――早速地方で活動することの難しさにぶつかりながらも、それでも地方にこだわる理由は何なのでしょうか？ 松井さんは、なぜ北海道という土地を選んだんですか？

ついま：僕は埼玉県出身で、北海道には縁もゆかりもありませんでした。ただ、前職の時に出張や旅行でよく足を運んでいて、魅力的で素敵な街だなと思っていたんです。独立して新しい会社で自分のやりたいグループを作るとなった時に、東京にはアイドルがたくさんいてコンセプトも出尽くしていると感じたので、自分のやりたい曲調やコンセプトをより体現できる地域や街でことが、そのグループの本質や魅力を最大限に伝えられる気がして、北海道という土地を選びました。

ヤマモト：当時、「北海道でアイドルグループをやるのは難しい」と言われていましたよね。いわゆる巨大グループの支店（姉妹グループ）も北海道にはなかったですし。そうやって「難しい」と言われていた土地で、しっかりとしたグループが生まれてきたので、「ついにきたか！」という印象でしたね。

――松井さんとしては、前例のない土地で勝負したいという思いもあったのですか？

ついま：そうですね。すでにアイドル文化が根付いている土地よりも、前例のない土地で新しいことに挑戦してみたいという気持ちがありました。

――ヤマモトさんはこれまで多くのアイドルグループに楽曲提供をしてきた中、地元静岡県でご自身のグループを立ち上げたきっかけは何だったのでしょうか。

ヤマモト：東京で音楽制作の仕事をしていると、「新グループの立ち上げを手伝ってほしい」といったオファーがよくあるのですが、レッドオーシャンというか、あまりに活動しているグループが多すぎて、自分が関わるとなってもあまり現実味がないと感じていて。そんな時に、ちょうど地元の友達やメディアの方たちと話していて、「何か地元でやれることはないか」という話になったんです。静岡にもアイドルグループはいるのですが、全国的に有名になる例はあまりなかったので、まだ席は空いているなと感じましたし、地理的な利点で東京から人を呼びながら新たな経済圏を構成させることもできるのでは、という目論見もあって。だから、静岡の可能性に賭けてみようという感覚でした。実際に始めてみたら、メンバーとして集まってきた子たちは僕のことを全然知らなくて。自分では東京で活躍しているつもりでいたけど、地元ではそんなことはなかったんだな、と（笑）。

ついま：fishbowlは結成当初から地元でテレビ番組もやっていましたよね？

ヤマモト：たまたまテレビ局のスタッフに地元の友達がいたんです。地方のテレビ局員はキー局で作った番組を流すことが主な仕事で、自分たちで何かやりたいという気持ちがあっても、なかなかコンテンツを持つことは難しいらしくて。でも、“アイドル”であれば僕の経験を活かせるから、「一度やってみよう！」となって、まず地元のテレビ局でメンバー募集のCMを流してもらうことになりました。メンバーのほとんどはそのCMを見て応募してくれたみたいです。

――そういったエピソードを聞くと、あらためて地元との繋がりが深いんだなと感じます。活動していく上で、地方ならではの強みはどんなところに感じていますか？

ついま：いろいろありますが、タイトル未定が昨年『2024 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に出演した際には、地元のテレビ局やラジオ局、地元のスポーツ新聞まで、僕らから発信しなくても「タイトル未定を応援しよう」と声を上げてくださって……。地域一丸となって応援してくれたのは北海道ならではというか、東京ではなかなか作り出せないムーブメントですよね。

――そこには、やはり北海道の道民性みたいなものもあるのでしょうか？

ついま：ありますね。道民性というところで言うと、北海道の方は地元のエンタメやコンテンツへの愛がすごく強いんです。北海道日本ハムファイターズや北海道コンサドーレ札幌、大泉洋さんなどが象徴的ですよね。

――ああ、たしかに。

ヤマモト：松井さんが話していたような地方の難しさで言うと、「静岡は東京に近い」というのも善し悪しあって。それこそエンタメを楽しみたいのであれば東京に行けばいい、となりがちなんですよね。それは、演者側もお客さん側も同じで。でも僕は、静岡に新たな経済圏を作ることを目標に掲げているので、静岡で見てもらいたいし、静岡に来てもらいたい。富士山やハンバーグレストランのさわやか、サウナしきじのように、fishbowlも静岡を代表する存在のひとつにしたいと思っています。

――ヤマモトさんの場合は、音楽プロデューサーとして、楽曲でも“静岡ならでは”を表現されていますよね。たとえば、人気曲「熱波」のMVにはサウナしきじが登場しています。

ヤマモト：実は、昔は地元があまり好きではなかったのですが、一度東京に出てから、あらためて仕事することになって気づいた静岡のよさがたくさんあって……。サウナしきじも大好きですし。サウナしきじはとにかくご飯が美味いんですよ、水がいいので。そういう一部の人しか気づいていない静岡の魅力を音楽やクリエイティブな部分でも表現したい。それを軸に楽曲を作っています。もちろん、ライブで盛り上がれるとか、みんなで楽しめるということが大前提にありますけどね。

――一度離れたからこそ、静岡の良さに気づけたということなんですね。

ヤマモト：あらためて戻ってみたら、静岡について知らないことばかりだったんですよ。やっぱり、アイドルは自己表現とはまた少し違って、必ずしも自分が思ったことだけを歌うわけではなくて、作り手や僕らのようなプロデューサーがいて曲が作られるので、客観的な視点は絶対に必要になってくると思っています。

ついま：それで言うと、従来のご当地アイドルは、その土地を盛り上げるために活動する、いわばご当地限定の広告塔といった側面が強かったと思います。ですが、fishbowlやタイトル未定は静岡や北海道を全国にPRしたい。そこが今までの地方アイドルとはまったく違うところなのかなと客観的に思っています。

■『TIF』は1年間の成績表、“地方代表”としての誇り

ヤマモト：松井さんは、“ご当地アイドル”と言われた時に、それを訂正するのか、受け入れるのか問題（笑）。

ついま：（笑）。

ヤマモト：fishbowlは、ご当地アイドルとは少しニュアンスが違う部分があると思っているのですが、あまり詳しくない人からすると同じようなものに見えてしまうと思うんです。だからと言って、メディアに“ご当地アイドル”と書かれてしまうと、そういう目線で見られてしまう。メンバーも、初期の頃は特に気にしていたと思います。「私たちって“ご当地アイドル”なんですか？」「“ご当地アイドル”と言われた時には否定した方がいいですか？」って。今は“ご当地アイドル”と呼ばれることはなくなったんですけど。

ついま：タイトル未定は、『TIF』などの東京のアイドル業界の中で知名度を上げてから北海道でのメディア露出が増えたので、北海道で“ご当地アイドル”として紹介されることはなかったんです。そこは、我々のやりたいことの意図がメディア側にもしっかりと伝わっていたのだと思います。

ヤマモト：なるほど。東京で『TIF』に出ることの意義は、地元の人たちが「うちの地域にも『TIF』に出るくらい活躍しているアイドルがいるんだ」という自慢になることですよね。

ついま：甲子園に出場したみたいな感覚（笑）。

ヤマモト：そうそう（笑）。地方校が毎年甲子園に出て活躍して、全国にも名前が知られていくような感覚。だから、戦うために毎年『TIF』に出演しているようなところがありますね。

ついま：『TIF』はアイドルフェスの中では一番大きいイベントですし、キャッチコピーも「世界最大のアイドルフェス」で。『TIF』発のアイドルがいたり、『TIF』で活躍したアイドルをさらにフックアップしてくれたり、日本全国のアイドルにスポットライトを当ててくれるイベントだなと思っています。なので、そこに上手くハマるようなグループであり続けたいという気持ちもありますし、メンバーにとっても熱量高く臨む、思い入れの強いイベントになっています。1年間の成績表、みたいな。そのアイドルの状況や注目度のような部分がタイムテーブルなどにも反映されていると思うので、意識高く臨んでいると思いますね。

ヤマモト：fishbowlのプレイヤーはあくまでもメンバー自身なので、彼女たちが“静岡代表”という自覚を持ってステージに立ってもらわないといけないと思っています。『TIF』はメンバーにとって一番のモチベーションになっているイベント。（fishbowlに限らず）アイドルの子たちみんなが「絶対に出たい」「活躍したい」と言っているイベントなので、そういう場に呼んでいただけることが、アイドルグループとしてのfishbowlのモチベーションになっていることは間違いないです。

――なるほど。

ヤマモト：年に一度のお祭りなので、お客さんも全力で楽しもうという気持ちで来ていますし、『TIF』でアイドルファンに見つかるという現象も面白いですよね。fishbowl自体、『TIF』に来るお客さんにはすでに知ってもらえていることが多いのかなと思いきや、まだまだそうでもなくて。去年の『TIF』で初めて知ってくれた方がたくさんいて、直後に行ったライブチケットが一気に売れたこともありました。僕個人としても、自分が曲を書いたアイドルのライブをたくさん観られるので、毎年純粋に楽しませてもらっています。メンバーの子達は、アイドルの友達と普段なかなか会えないので、『TIF』で友達に会えることも楽しみにしているみたいです。

――ちなみに『TIF』期間中、お二人はほかのグループをチェックされますか？

ついま：そうですね。運営やプロデューサー目線で見るのはもちろんなんですが、HOT STAGEやSMILE GARDEN、SKY STAGEなど、ほかのフェスと違って『TIF』はステージごとに色があるのが面白くて。「このグループはこのステージを使うとどう見えるのかな」とか。

ヤマモト：どのグループも気合いを入れて参加しているので、「どんなことをやるんだろう？」と気になります。たとえば、新衣装で臨んだり、新曲を披露したり。fishbowlにはメンバーカラーはないので、基本は全員が同じ色の衣装なんですけど、去年初めてメンバー毎に色を分けた衣装で出演したんですよ。その挑戦をしたのも『TIF』でしたね。いつもと違う出立ちなので「安心してください、fishbowlです！」って言いながら（笑）。

ついま：やってましたね（笑）。

ヤマモト：あとは、運営同士が一堂に会する場でもあるので、バックヤードで情報交換をしたりもしています。リハも合わせると4日間いるのでなかなかのカロリーではありますが、「どこのホテル泊まるの？」とか話したりして（笑）。戦友に会うみたいな感覚ですね。

――地方拠点グループ同士、大変な部分や苦労している点などで共感し合えるものですか？

ヤマモト：リアルなところで言うと、交通費はシンプルに大変ですよね。地方だと、アイドル友達のネットワークがなかなか広がらないので、メンバーも大変かなと。

ついま：移動は本当に辛いですね。金銭面もですが、飛行機にあれだけ乗っていたら（体力的にも）疲れます（笑）。番組収録では日帰りも全然ありますし。東京に来る時はなるべく（スケジュールを）コンパクトにまとめて、滞在時間を短くするようにしているので、そうすると必然的に飛行機に乗る回数も増えるんです。1週間のうち移動日に2日くらい取られる場合もあるので、そういう大変さはありますね。

ヤマモト：僕らは静岡なのでその日のうちに帰れることが多いんですが、帰れるがゆえに、イベント終わりの特典会で、ほかのグループはまだやっているのに、fishbowlだけバタバタ急いで撤収して終電で帰るなんてことはよくあります（笑）。

ついま：僕らは夕方の時点で最終便が終わっているので、そもそも帰りようがないから（笑）。そういう負担はほとんどないです。

ヤマモト：あとは、レコーディングスタジオがなかなかないとか、そういうクリエイティブ面での制約もありますよね。

ついま：タイトル未定はダンスの先生は北海道の方なんですが、レコーディングや映像チーム、その他のクリエイティブな部分のスタッフは東京の方が多くて、完全に地元で完結というわけにはいかないんです。

ヤマモト：うちはレコーディングができるように、事務所の中にブースを作りました。

――バンドや芸人の場合、地元で力を付けてから上京して勝負するといったストーリーもよくあると思いますが、お二人が北海道と静岡という拠点にこだわり続ける理由をあらためて聞かせてください。

ついま：僕は「北海道の人に愛されるコンテンツ」を作りたいと思って会社を立ち上げたので。今では、僕から発信しなくてもメンバー自身が口癖のように「北海道の顔になりたい」と言ってくれているので、それが一番やるべきこと、目指すべきことだと思っています。

ヤマモト：僕はメンバーに「さわやかよりも静岡で有名になってくれ！」と最初からずっと言い続けていて（笑）。それは半分冗談でもあり、半分本気でもあって。ライバルはさわやかだという気持ちでやっています。「静岡にはまだまだ面白いことがたくさんあるから、みんなで一緒に盛り上げていきましょう！」という気持ちでで大きくしていきたいです。たとえば、去年から『しずおか大好きまつり』という静岡を盛り上げる“街のお祭り”を作ったんですが、fishbowlはそのアンバサダーとして参加しています。僕自身、静岡の可能性に期待しているんです。

■fishbowlとタイトル未定、“同志”としてのリアルな関係性

――先ほど“戦友”というキーワードも出ましたが、お互いに意識していますか？

ヤマモト：意識はしますよね、やっぱり。タイトル未定の情報は常にチェックしています。（運営やプロデュースにおけるアプローチの）違いもありますし、最近のタイトル未定の東京でのライブのスタンスは変わってきたと感じていたりして。

ついま：そうですね。今は北海道をメインに動いているのですが、初期の頃は「隙あらば東京へ！」といった感じで、東京でたくさんライブをやっていましたね。僕も、fishbowlのことは常に意識しています。新メンバーが2人入った時に、経験者1人と未経験者1人で、2人ともタレント性もビジュアルもよくて、「こういうメンバーを入れたのはすごくいいな」と思って、どこかのタイミングでショウさんにも伝えた気がします。

ヤマモト：タイトル未定の音楽はもう「絶対にいい」とわかっているので、そこはリスナーとしてとても信頼しています。それ以外の、地方ならではの動きにもすごく興味があります。

ついま：その話で言うと、fishbowlメンバーが市長さんと写真を撮ったりコラボしているのを見て「すごいな」と思ってました。

ヤマモト：僕も、タイトル未定が新千歳空港の仕事をしていて「いいなあ」と思いました（笑）。空港ってメジャー感があって、画的にも開けた雰囲気があるじゃないですか。タイトル未定は飛行機にもたくさん乗っていてリアリティもあると思うんですよ。

――貴重なお話がたくさん聞けて、お二人の仲のよさも伝わってきました。

ヤマモト：意外と仲良いんですよ（笑）。近いことをやってる人がほかにいないですし、同じ感覚なのであれこれ言わずともわかるんですよね。

ついま：ショウさんは天才なので、僕はショウさんの話は3割ぐらいしか理解できていないんですけど（笑）。

ヤマモト：いやいや、そんなことはないですよ（笑）。

――少しありきたりな質問にはなりますが、お互いのグループの好きな曲はあったりしますか？

ヤマモト：いろいろなグループと共演させてもらっていますが、タイトル未定の曲は知っているし、すべてしっかりわかっています。でも、ライブやイベント毎に違うかもしれないですね。「今日はこの曲を聴きたい」とか。

ついま：僕は「朱夏」が一番好きですね。あと「踊子」も好きなんですが、あんまりライブでやってくれなくて……。

ヤマモト：夏は「踊子」、やりますよ！ この前ツーマンライブをやった時に、タイトル未定の「鼓動」に、fishbowlがコーラスを入れるコラボをやりましたよね。その時に「鼓動」を何回も聴いて、あらためて「この曲はずるいな」「羨ましいな」と思いました。ああいうタイプの曲はうちのメンバーも欲しがっています。「鼓動」は本当にずるい曲だなと思いますね。そういえば、タイトル未定がfishbowlの「熱波」を歌ったこともありましたよね？

ついま：はい。バンドでやりました。

ヤマモト：本家よりも先にバンドで「熱波」を歌うという（笑）。でも本当に、タイトル未定には好きな曲がたくさんあります。

――もし、地方拠点アイドルが一堂に会するライブイベントが実現するとなったら、どんな形でやってみたいですか？

ヤマモト：僕ら2組はよく一緒にライブをやっていて、お互いの地域に行ったりもしているので、ちょうど真ん中、距離的に中間の地点でライブをやってみたいというのはありますよね。

ついま：地方を拠点にするアイドルが揃うライブイベントってありそうでないですよね。“地方拠点アイドル”という括りで集結するアイドルイベントはぜひやってみたいですね。

ヤマモト：地方拠点のグループの運営の方に会うと、「イベント、一緒にやりましょう」という話によくなるんですけど、実現させるには難しい部分もありますよね。東京でも地方拠点アイドルのライブをまとめて観られる機会があるといいなと思いますし、東京にも地方出身の方がたくさんいるわけだから、東京で郷土のアイドルに触れるイベントはきっといいものになると思います。

（文、取材＝ATSUSHI OINUMA）