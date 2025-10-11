「JBL Flip 6」が強い！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2025/10/11
「BCNランキング」2025年9月29日〜10月5日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）
3位 EXTRA BASS ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB23(B)（ソニー）
4位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
5位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
6位 JBL Flip 6 ブルー
JBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）
7位 JBL Flip 6 スクワッド
JBLFLIP6SQUAD（ハーマンインターナショナル）
8位 JBL Flip 6 ホワイト
JBLFLIP6WHT（ハーマンインターナショナル）
9位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）
10位 Xiaomi Sound Pocket
MDZ-37-DB（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）
3位 EXTRA BASS ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
4位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
5位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
6位 JBL Flip 6 ブルー
JBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）
7位 JBL Flip 6 スクワッド
JBLFLIP6SQUAD（ハーマンインターナショナル）
8位 JBL Flip 6 ホワイト
JBLFLIP6WHT（ハーマンインターナショナル）
9位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）
10位 Xiaomi Sound Pocket
MDZ-37-DB（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。