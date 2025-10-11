「逆流性食道炎の症状」はご存知ですか？なりやすい人の特徴も解説！【医師監修】

逆流性食道炎は胸焼けや胃のもたれなどの不快な症状の疾患で、罹患する方も少なくない疾患です。原因は加齢のほか、生活習慣が深く関わっているとされます。

内視鏡で診断をつけて治療は薬物治療が主体ですが、状況次第では手術も選択肢の一つです。本記事では逆流性食道炎の原因や症状、治療方法、セルフチェック、予防方法を解説します。

みぞおちの焼ける感じや膨満感が気になる方に、本記事が参考になれば幸いです。

監修医師：

居倉 宏樹（医師）

逆流性食道炎の原因や症状

浜松医科大学卒業。初期研修を終了後に呼吸器内科を専攻し関東の急性期病院で臨床経験を積み上げる。現在は地域の2次救急指定総合病院で呼吸器専門医、総合内科専門医・指導医として勤務。感染症や気管支喘息、COPD、睡眠時無呼吸症候群をはじめとする呼吸器疾患全般を専門としながら一般内科疾患の診療に取り組み、正しい医療に関する発信にも力を入れる。診療科目は呼吸器内科、アレルギー、感染症、一般内科。日本呼吸器学会 呼吸器専門医、日本内科学会認定内科医、日本内科学会 総合内科専門医・指導医、肺がんCT検診認定医師。

逆流性食道炎とはどのような病気ですか？

胃酸や食物など、胃の内容物が逆流して食道に入って起こる病態を胃食道逆流症（GERD）と総称します。そのうち胸焼けや呑酸などの症状があり、内視鏡で見ると食道内壁にびらんや潰瘍などの病変が認められるものが逆流性食道炎です。病変がなく症状のみの場合は、非びらん性食道炎（NERD）と呼んで区別されます。胃酸や食物の逆流は多くの方に見られますが、短時間の逆流だけでは病変が起こらず特に問題にはなりません。しかし、逆流して胃液などが長時間滞留すると、食道粘膜への強い刺激でびらんや潰瘍が起こります。胃粘膜は酸に強く変化が出なくても、酸に弱い食道粘膜では粘膜に悪影響が生じます。逆流性食道炎は成人では10～20％の方が罹患していると推定され、特に中高年や高齢者によく見られる病気です。治療を受けないと継続的に不快な症状に悩まされ、食生活に支障が出るなどの影響が生じます。

逆流性食道炎の原因を教えてください。

逆流性食道炎がおこるのは、主に食道と胃の接続部にある食道括約筋がゆるむためです。食道括約筋は食物が通過するときだけゆるみ、通常は締められて胃の内容物の逆流を防いでいます。これがゆるみ、胃酸や食物が食道に入って滞留するようになると逆流性食道炎がおこります。食道括約筋がゆるむ原因として挙げられるのは、以下の事項です。

加齢による筋力低下

胃の内圧上昇（食べ過ぎ、早食い）

腹圧上昇（肥満、妊娠、前屈姿勢、窮屈な衣服）

食道裂孔ヘルニア

高脂肪食

これらのうち、高脂肪食を多く摂るとコレシストキニンとよばれるホルモンが分泌され、食道括約筋を緩める作用が働きます。また、ピロリ菌除菌後には胃酸分泌能が改善することで、特にもともと逆流傾向のある方では症状が出やすくなる場合があります。

逆流性食道炎はどのような症状が出ますか？

逆流性食道炎の症状は、強い刺激性の胃酸によって引き起こされる症状です。食道が通る胸のあたりから、喉、お口、耳、お腹、背中の症状があります。以下に部位別に列挙します。

胸の症状は以下のとおりです。

胸にヒリヒリと滲みる感覚

不快な熱感

激しい胸の痛み

みぞおちが焼ける感じ

胸が詰まるような痛み

次は喉の症状です。

喉の痛みやイガイガ

喉の詰まりや引っかかり感

飲み込みづらい

かすれ声

お口にも症状が現れます。

酸っぱい味

げっぷ

むせる

耳の症状です。

違和感

耳の奥の痛み

耳鳴り

お腹に出る症状もあります。

胃が重い

キリキリ痛む

胃もたれ

食欲不振

膨満感

背中に出る症状です。

背骨付近の痛み

背中を突き抜けるような痛み

ほかにも、食道外逆流症状（extra-esophageal symptoms）として咳の症状が続くこともあります。長く続く咳がある場合には、逆流性食道炎の可能性がないかも含めて医療機関を受診することを考えましょう。こうした症状は、胃酸が食道を通って喉の付近まで上がってきておこります。食道を中心に、関連する部位まで広範囲に及ぶ症状です。

逆流性食道炎になりやすいのはどのような方ですか？

逆流性食道炎になりやすいのは、食習慣や生活習慣などとして、先に挙げた逆流性食道炎の原因を持った方です。以下のとおり列挙します。

早食いや大食い：胃に大量の食物が入ると胃の内圧が上がり逆流しやすい

脂肪が好き：脂っこい食物を多く摂ると食道括約筋が緩んで逆流しやすい

食べてすぐ寝る：食後すぐ横になると多量に分泌された胃酸が逆流しやすい

お酒好き：アルコールが食道括約筋と食道のぜん動を弱めて逆流しやすい

喫煙習慣：ニコチンが胃酸の分泌を促し唾液を減らして逆流しやすく食道を傷つける

肥満体形：お腹に圧力がかかり逆流しやすい

前かがみの姿勢：農業などで前かがみ姿勢が多いと胃を圧迫して逆流しやすい

高齢者など：加齢で食道括約筋が弱る（特に中年男性と高齢女性）

こうした方は特に逆流性食道炎のリスクが高く、できるだけ習慣をあらためてリスクを低減しましょう。

逆流性食道炎の検査や治療方法

逆流性食道炎が疑われる場合どのような検査を行いますか？

症状を訴える患者さんに問診を行い逆流性食道炎が疑われる場合、まず選択されるのは上部消化管内視鏡による目視検査です。内視鏡を使って食道粘膜を観察し、境界がはっきりした白苔や発赤が見つかれば粘膜の損傷が明確に診断できます。しかし、粘膜の発赤や白濁だけの場合は診断がやや難しくなり、食道を空気で十分展張して慎重な観察が必要です。また、食道括約筋の緩みがあれば、胃の入り口が開いているのが明確に観察できます。内視鏡は正確な診断には欠かせない検査手段ですが、患者さんにとっては苦しい検査と認識されがちです。不安な患者さんには鎮静剤を使って意識レベルを下げたり、嘔吐反射を起こす部位に触れない経鼻内視鏡を使ったりして検査を行います。また、内視鏡でびらんが見られない場合には、食道pHモニタリング検査などで診断を補うことがあります。

逆流性食道炎の内服治療について教えてください。

逆流性食道炎と診断された場合、まず原因となる胃酸の分泌を抑制する内服治療が選択されます。使われる内服薬は、プロトンポンプ阻害薬（PPI）またはカリウムイオン競合型アシッドブロッカー（P-CAB）の2種類からの選択です。症状や粘膜の損傷状態によりますが、近年はより強力な酸分泌抑制作用を持つP-CABを第一選択薬として使用されることも多くなっています。。また、状況をみて酸を中和する制酸薬や刺激を弱める薬、粘膜を保護する薬、逆流を抑制する薬などを併用する場合があります。こうした内服薬の治療を8週間ほど続けると、多くの方で症状改善が見られ治療を終了するのが一般的です。ただ、重症の場合は食道狭窄、バレット食道、腺がんへの移行の可能性があります。そのため薬を続ける維持療法が勧められます。

逆流性食道炎の治療で行われる生活習慣の改善について教えてください。

逆流性食道炎の原因を見ると、生活習慣に関係する事項が多く見られます。そのため、生活習慣の改善が治療の面でも有効です。逆流性食道炎の治療に有効な生活習慣の改善ポイントを以下に紹介しましょう。

寝る前にものを食べない

上半身を高く左側を下にして寝る

腹部をベルトなどで締め付けない

前かがみの姿勢を避ける

大食いや早食いを避ける

高脂肪食やアルコール、喫煙を控える

太らない

食べて胸焼けがした食物は控える

上記のなかで特に効果が高いとされるのが、上半身を高くして寝る点と太らない点です。こうした生活改善ポイントを常に意識し、できるだけ逆流を抑える生活を心がけると治療の助けにつながります。

逆流性食道炎のセルフチェック方法や予防方法

逆流性食道炎のセルフチェック方法を教えてください。

逆流性食道炎では、強い刺激がある胃酸と食物が食道に逆流します。刺激に弱い食道はそれに敏感に反応して何らかの症状を示すため、逆流性食道炎かどうかのセルフチェックが可能です。逆流性食道炎が疑われる症状を、以下に列挙します。

胸焼け

お腹のハリ

胃もたれ

げっぷ

食後の吐き気

喉の違和感

風邪でない咳

胸の違和感

食事中にすぐ満腹感

喉の奥で酸っぱい味がする

前かがみの姿勢で胸焼け

飲み込むときのつかえ感

こうした症状が複数ある場合は、逆流性食道炎の可能性があります。一度医療機関で相談してみましょう。

逆流性食道炎の予防方法を教えてください。

逆流性食道炎を予防するには、食生活やストレス対策など生活習慣の改善が大切です。原因や治療面でも生活習慣の見直しが指摘されていますが、それは予防の面にもそのまま適用できます。逆流性食道炎は消化器官の疾患なので、当然ながら食事面での予防対策が主体です。予防のためには早食いや大食い、高脂肪食、夜食、飲酒を避ける必要があります。そして食後は2～3時間あけて寝ることや、上半身を高くしたり左側を下にしたりして寝ることです。また、太らないことやストレスを溜めないこと、前かがみの姿勢を避けることも大切です。

逆流性食道炎予防のために飲酒や喫煙は控えた方がよいですか？

飲酒と喫煙は逆流性食道炎の予防には悪影響が予測されるため、控えた方がよいでしょう。まず飲酒ですが、アルコールが下部食道括約筋をゆるめ、胃酸の逆流を促進します。また、食道のぜん動運動を抑制するため、逆流した胃酸が食道内に滞留しやすくなります。こうした悪影響があり、予防のために飲酒は控えましょう。また、喫煙すると煙に含まれるニコチンが胃酸の分泌を促します。さらに喫煙による唾液の減少作用は、胃酸で食道を傷つきやすくする一因です。このように、飲酒も喫煙もよくない影響が明確なため、摂取は控えましょう。

編集部まとめ

逆流性食道炎は胃から逆流した胃酸で食道粘膜が損傷し、胸やお腹を中心に広範囲に不快な症状が続きます。原因の多くを加齢や生活習慣が占め、なかなか治りにくい疾患です。

治療は胃酸分泌を抑制する薬物治療が主体で、8週間をめどに内服します。ただ、多くの原因が生活習慣であり、生活全般にわたる見直しも大切です。

一方で予防が可能な疾患のため、本記事で紹介した原因となる生活習慣の項目をチェックしてみましょう。

参考文献

胃食道逆流症（GERD）ガイド2023

逆流性食道炎ってどんな病気？｜国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター