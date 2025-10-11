櫻坂46「Unhappy birthday構文」収録内容解禁 特典映像も発表【一覧あり】
櫻坂46が29日に発売する13thシングル「Unhappy birthday構文」の収録内容が決定した。
【画像】圧巻オーラ！新シングルジャケ写5種一覧
今作は初回仕様限定盤TYPE-A〜D（いずれもCD＋Blu-ray）、通常盤（CD）の5形態。タイトル曲「Unhappy birthday構文」に加え、カップリングには9月22日に配信開始となった四期生による楽曲「Alter ego」、三期生・谷口愛季がセンターを務めるBACKSメンバーによる楽曲「木枯らしは泣かない」など全6曲の新曲が収録となる。
1st Single「Nobody’s fault」に収録され、櫻坂46のファンの総称名でもあり、ライブの定番曲となっている「Buddies」のEnglish Versionも収録となることが発表となった。海外での人気も高い櫻坂46らしい打ち出し方となっている。
また、特典映像も明らかに。6月に有明アリーナにて開催された四期生による初のライブ「櫻坂46 四期生『First Showcase』」、7月に幕張イベントホールにて開催され、三期生・石森璃花が座長を務めた「12th Single BACKS LIVE!!」から、各メンバーがセンターを務めた楽曲を抜粋した「Center Performance Collections」が収録。大きな話題を呼んだ「港区パセリ」のライブ映像も初映像化される。
●TYPE-A
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.木枯らしは泣かない
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.木枯らしは泣かない -OFF VOCAL ver.-
12th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜
港区パセリ
美しきNervous
恋が絶滅する日
Anthem time
恋は向いてない
何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう
●TYPE-B
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.青空が見えるまで
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.青空が見えるまで -OFF VOCAL ver.-
12th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜
もしかしたら真実
ブルームーンキス
Cool
泣かせて Hold me tight!
君のことを想いながら
●TYPE-C
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.I will be
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.I will be -OFF VOCAL ver.-
櫻坂46 四期生「First Showcase」
OPENING
特技披露
私服ファッションショー
●TYPE-D
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.Buddies (English Version)
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6. Buddies (English Version) -OFF VOCAL ver.-
櫻坂46 四期生「First Showcase」
OPENING VTR
Overture
DANCE TRACK
自業自得
ドローン旋回中
死んだふり
VTR
静寂の暴力
I want tomorrow to come
櫻坂の詩
●通常盤
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない -OFF VOCAL ver.-
