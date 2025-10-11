8時間生放送『お笑いの日』タイムテーブル解禁【出演者など一覧】
8時間にわたって生放送される、TBS系大型特番『お笑いの日2025』（後2：00）のタイムテーブルが11日までに公開された。
【画像】なつかし写真も！『キングオブコント』歴代審査員＆MC一覧
■『お笑いの日2025』
総合司会：かまいたち、チョコレートプラネット
スペシャルサポーター：ジェシー、田中樹（SixTONES）
進行：田村真子（TBSアナウンサー）
スペシャルゲスト：明石家さんま、太田光
【午後2時】
『キングオブ東西ネタバトル』
東と西を代表する芸人たちが1名ずつ選ばれ、この日限りの「東西コラボコンビ」を組む「キングオブ東西ネタバトル」を開催。ジェシーと田中が引いたクジでランダムに決定された芸人2人で挑むネタバトルは･･･漫才・コント・ギャグ・モノマネ・リズムネタ･･･なんでもOKの爆笑の3分間。優勝組には賞金100万円。
【「東」芸人】（※氏名50音順）
「『M-1グランプリ2021』準優勝」オズワルド 伊藤俊介
「『キングオブコント2013』王者」かもめんたる 岩崎う大
「『M-1グランプリ2004』王者」アンタッチャブル 柴田英嗣
「『ブリテンズ・ゴット・タレント2023』出場」とにかく明るい安村
「『M-1グランプリ2020』王者」マヂカルラブリー 野田クリスタル
「『M-1グランプリ2021』王者」錦鯉 長谷川雅紀
「『M-1グランプリ』審査員」ナイツ 塙宣之
【「西」芸人】（※氏名50音順）
「『M-1グランプリ2024』準優勝」バッテリィズ エース
「『R-1ぐらんぷり2013』ファイナリスト」キンタロー。
「『キングオブコント2017』王者」かまいたち 濱家隆一
「『女芸人No.1決定戦 THE W 2021』ファイナリスト」ヒコロヒー
「『M-1グランプリ2016-2018』準優勝」水田信二
「『キングオブコント2017』王者」かまいたち 山内健司
「『女芸人No.1決定戦 THE W』審査員」ハイヒール リンゴ
【午後3時40分頃】
『キングオブミュージックバトル』
人気芸人と一流アーティストが『お笑いの日2025』のために日々練習を重ねた、スペシャルコラボパフォーマンスを生披露。歌・ダンス・演奏などミュージックに関する様々なコラボが実現する。芸人とアーティストが本気で挑むガチコラボ。本気だからこそ笑える、本気だからこそ感動する圧巻のパフォーマンスとなる。
【ミュージックブロック出演アーティスト】（※50音順）
SixTONES ジェシー・田中樹、ToshI（龍玄とし）、豊原江理佳、乃木坂46、M!LK
【ミュージックブロック出演芸人】（※50音順）
青木マッチョ（かけおち）／AMEMIYA／荒川（エルフ） ／石井（さや香）／ＨＧ（レイザーラモン）／長田庄平（チョコレートプラネット）／オダウエダ／おたけ（ジャングルポケット）／金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）／かみちぃ（ジェラードン）／キンタロー。／金ちゃん（鬼越トマホーク）／熊元プロレス（紅しょうが） ／3時のヒロイン／庄司智春（品川庄司）／都留拓也（ラパルフェ）／野田クリスタル（マヂカルラブリー）／信子（ぱーてぃーちゃん）／原西孝幸（FUJIWARA）／ほしのディスコ（パーパー）／松井ケムリ（令和ロマン）／やす子／りなぴっぴ（リンダカラー∞）
『午後5時頃』
『キングオブエチュードバトル』
生放送中に、芸人と俳優のコンビをルーレットで決定。それぞれのコンビが、「テーマ」と「設定」だけが決められたステージで台本ナシの即興演技バトル！ 果たして、一番面白いエチュードを披露するのはどのコンビなのか。
出演俳優：草刈民代、渋谷凪咲、高橋メアリージュン、永尾柚乃（※50音順）
出演芸人：岡部大（ハナコ）、春日俊彰（オードリー）、友近、松尾駿（チョコレートプラネット）（※50音順）
【午後6時30分】
『求人ボックスpresents キングオブコント2025』
MC：浜田雅功（ダウンタウン）
アシスタント：日比麻音子（TBSアナウンサー）
ファイナリスト：トム・ブラウン／ベルナルド／元祖いちごちゃん／レインボー／青色1号／しずる／ファイヤーサンダー／ロングコートダディ／うるとらブギーズ／や団（※エントリー順）
