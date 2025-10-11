【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2ー2 パラグアイ代表（10月10日／パナソニック スタジアム 吹田）

【映像】足首を刈る危険スライディング

日本代表のMF堂安律に対する危険なプレーが、ファンの間で話題を集めている。

10月10日にサッカー日本代表は、4大会ぶり9度目となるFIFAワールドカップ出場を決めたパラグアイ代表と対戦。キックオフ直後からサイドを起点に相手ゴールへと迫る中で、背番号10を背負う堂安が危険なプレーを受けた。

右ウイングバックの伊東純也がパラグアイ代表の左サイドバックのフニオール・アロンソを自らに食いつかせると、相手のセンターバックと左サイドバックの間に生まれたスペースを堂安が爆走。巧みなオフザボールでパスを呼び込み、ボックス内への折り返しを狙った。

その際にボランチのアンドレス・クバスが堂安の抜け出しに反応してスペースをカバー。クロスを上げる直前にスライディングタックルでプレーを妨害し、GKロベルト・フェルナンデスが折り返しのボールをキャッチした。

しかし、クバスのタックルは勢い余って堂安の足首を刈り取る格好に。後方にいた伊東もファウルを主張したが、主審の笛は吹かれず。堂安は転倒し、立ち上がったものの痛がる様子を見せた。”南米の洗礼”を浴びる激しい接触プレーだった。

この危険な深いタックルスタジアムは騒然。SNSでも話題を集め、ファンからは「堂安大丈夫か？」「南米ディフェンス！」「キタキタ」「まじでめっちゃ深いタックル」「削りにきてるやん」「この球際が南米やんよな」と心配の声が寄せられた。

その後、堂安は足首の様子を気にすることなく、相馬勇紀と交代する78分までピッチに立った。

パラグアイ代表相手に2度のリードを奪われた日本代表だったが、試合終了間際に途中出場の上田綺世に同点ゴールが生まれて2ー2の引き分けに終わった。なお、森保ジャパンは14日に格上のブラジル代表との試合が控えている。

（ABEMA／サッカー日本代表）