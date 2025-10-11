「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第2試合でKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）が6万5500点の大トップで、今期初勝利を飾った。ダメ押しの一撃となったのが、南3局の親倍満・2万4000点。本人も想定外の大きなアガリとなったため、思わず点数申告を誤り、照れ笑いする珍しいシーンが誕生した。

【映像】誤申告に照れ笑いする堀

南3局、親番の堀は4万4700点持ちのトップ目に立っていた。2着目はラス親が控えるEX風林火山・内川幸太郎（連盟）。昨シーズンまでチームメイト同士という、ファンも熱くなる対決だったが、この局では堀のセンスと運が噛み合い、強烈すぎる一撃が決まった。

堀の手は自風でドラの東が対子と、これだけでもチャンス。他にも対子が3組、面子が1つと、対子手に進むか面子手に進むか、というセンスが問われるものでもあった。すると堀が丁寧に流れに沿って対子をほぐしていくいと、いつしか345の三色同順がくっきり見える展開に。そして13巡目、ついに345の三色同順が確定する5索を引くと、八万と東のシャンポン待ちでテンパイ。赤五万も含んでおり、ダマテンのまま安目の八万が出ても三色同順・赤・ドラ2の満貫という弩級のチャンスが到来した。

間違えることなく手を育てた堀に、麻雀の神も微笑んだ。すると次巡、山に1枚残っていた東をツモって、ツモ・三色同順・東・赤・ドラ3の8翻を数える親倍満・2万4000点を得ることに成功。ファンも「えっ？8000オール」「すご！！！！」「強すぎるー」と驚いた。

ところが掘も頭の中で倍満までとは思っていなかったようだ。試合後のインタビューで「途中から八万もポンするつもりだったので、ツモった時、満貫でいいくらいだった」と振り返ると、ツモった瞬間「6000オール」と誤申告。すぐに気づいて「あ、ごめんなさい。8000オールですね」と言い直したが、実力者・堀にしては珍しい申告ミスで照れ笑い。「間違えてるやんｗ」「珍しいミス」「そこミスるんかいｗ」とツッコミも入るほどだった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

