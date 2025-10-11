本部長が「AIエージェント」に…人間のように自ら考え行動 ビジネス現場で活用始まる
人工知能＝AI。なかでもまるで人間のように、自ら考えて行動することができる「AIエージェント」がビジネス現場で活用され始めています。
上野美菜・日本テレビ
「こちらのAIの展示会には、AIエージェントに関するブースが出されています」
今週開かれたAIの展示会で、特に注目されていたのが、「AIエージェント」です。
こちらの企業では――
KDDIビジネスデザイン本部・那谷雅敏本部長
「お客さんが安心感を持って、うちを使ってもらえるようにしてもらいたい」
営業一筋38年、営業本部長の那谷さんを“AIエージェント化”しました。
那谷本部長の仕事や考え方を研究。それをAIに学習させ、“那谷本部長AI”を開発しました。
今では営業の社員たちが提案資料などを作るとき、上司のチェックを受ける前に“那谷本部長AI”の添削を受けられるように。社員の業務効率化に繋がったといいます。
KDDIビジネスデザイン本部・那谷雅敏本部長
「僕の時間もできたし。提案数も結構増えたんですね。もう僕の業務のほとんどはAIが取って代わられるんじゃないか。最後、（部下を）褒めるところだけは、僕は自分でやってあげたい」
また、AIエージェントを経営の意志決定に活用する動きも出てきています。
「こちらが役員会議室です」
キリンでは、7月から、経営会議や取締役会に「AIエージェント役員」が参加するように。
キリン経営企画部・木村弥由さん
「重要だと思う論点が出てきてるんですけれども、裏には12人の人格のエージェントが今の議論を聞いて答えをだす」
マーケティングや財務など、それぞれ専門性を持つ「AIエージェント役員」が会議中にどんどん論点を出していきます。
キリン経営企画部・木村弥由さん
「（AIエージェント役員の論点を）実際の会議の中で取り込んだ事例も」