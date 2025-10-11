人工知能＝AI。なかでもまるで人間のように、自ら考えて行動することができる「AIエージェント」がビジネス現場で活用され始めています。

上野美菜・日本テレビ

「こちらのAIの展示会には、AIエージェントに関するブースが出されています」

今週開かれたAIの展示会で、特に注目されていたのが、「AIエージェント」です。

こちらの企業では――

KDDIビジネスデザイン本部・那谷雅敏本部長

「お客さんが安心感を持って、うちを使ってもらえるようにしてもらいたい」

営業一筋38年、営業本部長の那谷さんを“AIエージェント化”しました。

那谷本部長の仕事や考え方を研究。それをAIに学習させ、“那谷本部長AI”を開発しました。

今では営業の社員たちが提案資料などを作るとき、上司のチェックを受ける前に“那谷本部長AI”の添削を受けられるように。社員の業務効率化に繋がったといいます。

KDDIビジネスデザイン本部・那谷雅敏本部長

「僕の時間もできたし。提案数も結構増えたんですね。もう僕の業務のほとんどはAIが取って代わられるんじゃないか。最後、（部下を）褒めるところだけは、僕は自分でやってあげたい」

また、AIエージェントを経営の意志決定に活用する動きも出てきています。

「こちらが役員会議室です」

キリンでは、7月から、経営会議や取締役会に「AIエージェント役員」が参加するように。

キリン経営企画部・木村弥由さん

「重要だと思う論点が出てきてるんですけれども、裏には12人の人格のエージェントが今の議論を聞いて答えをだす」

マーケティングや財務など、それぞれ専門性を持つ「AIエージェント役員」が会議中にどんどん論点を出していきます。

キリン経営企画部・木村弥由さん

「（AIエージェント役員の論点を）実際の会議の中で取り込んだ事例も」

データの信頼性やセキュリティーの担保など、AIエージェントの導入には課題もあります。こうした課題を克服し、いかに使いこなしていくかが、今後、企業の成長の鍵を握ります。