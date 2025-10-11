１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場した経験があるキム・ジェフンが逮捕されたことを受けて、交流のあったラグビー系ＹｏｕＴｕｂｅｒ、ノッコン寺田が１０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、謝罪した。

キム・ジェフンら男女８人は格闘技大会の金メダルと偽り、韓国から金製品計約３・５キロ（約５千万円相当）を密輸しようとしたとして、大阪府警が関税法違反などの疑いで逮捕、書類送検されたと報じられた。事前にキム・ジェフンが逮捕されたと報告していたノッコンは「僕が知った経緯は、空港で奥様とジェフンが日本から韓国に帰る時にジェフンだけが捕まったと」と説明。ジェフンとは今月大阪で行われる「Ｆｉｇｈｔｅｒ１００」で監督を務める予定だった。「こういうニュースが出た時にＢＤだったり、朝倉未来だったりの名前が出たりするんですけど、それでＢＤの選手のみんなとか、朝倉未来、ＢＤの運営の人たちに申し訳ないなって思ってます。もう出てない選手なんで。ジェフンの代わりに僕が謝ります。朝倉未来さん、ＢＤの人たち、ほかにジェフンの関係でご迷惑をおかけした方達、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

ジェフンの行為については「パッと聞いてアカンなという内容を、どんだけお金もらってたか知らんけど、やっぱりアホやったなって、アホな選択したと」と断罪した上で「ジェフンの弁護士から連絡もいただいたんですけど、奥さんお子さんのことを話しながら毎日泣いてるみたいで、めっちゃ後悔してると聞いてます」と明かした。「個人的にはジェフン、弟みたいに可愛かったし、いいやつやったしというのはあるんですけど、悪い事したらしっかり毅然とした態度で接しないとアイツのためにならへんから。ここでアイツが出てきて速攻受け入れたりっていうわけにはいかないとは思っています。罪をつぐなって、しっかりと一からやり直すしかない」と語った。

キム・ジェフンは元極道として紹介され、“人間凶器”の異名で韓国の格闘技団体「ＲＯＡＤ ＦＣ」で活躍。ブレイキングダウンにはＢＤ８の日韓対抗戦で登場し、オーディションでラグビー系ＹｏｕＴｕｂｅｒのノッコン寺田と大乱闘を繰り広げ話題に。試合では勝利した。続くＢＤ９ではＫ−１レジェンドのジェロム・レ・バンナに敗れた。その後はノッコンとＹｏｕＴｕｂｅでコラボも行っていた。