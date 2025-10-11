武田真治の22歳下美人妻、沖縄旅行でスラリ美脚輝く水着姿披露「理想のスタイル」「綺麗なママ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】モデルの静まなみが10月9日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】武田真治の22歳下美人妻、水着姿でスラリ美脚輝く
静は「沖縄のおもいで」と綴り、沖縄旅行での写真を投稿。 スラリとした脚が印象的な海沿いやホテルでのショットなどを公開している。また、娘を膝に抱いてプールの滑り台を降りる水着姿の写真では、ほっそりとした脚や美しい二の腕を覗かせている。
この投稿に、ファンからは「綺麗なママ」「かわいくて美しい」「娘さんお母さん似」「理想のスタイル」「微笑ましい」「輝いてる」といったコメントが寄せられている。
静は、俳優の武田真治と2020年7月に結婚。22歳差の夫婦として話題を呼んでおり、2023年に第1子となる長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】武田真治の22歳下美人妻、水着姿でスラリ美脚輝く
◆静まなみ、沖縄家族旅行で水着姿披露
静は「沖縄のおもいで」と綴り、沖縄旅行での写真を投稿。 スラリとした脚が印象的な海沿いやホテルでのショットなどを公開している。また、娘を膝に抱いてプールの滑り台を降りる水着姿の写真では、ほっそりとした脚や美しい二の腕を覗かせている。
◆静まなみの水着姿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗なママ」「かわいくて美しい」「娘さんお母さん似」「理想のスタイル」「微笑ましい」「輝いてる」といったコメントが寄せられている。
静は、俳優の武田真治と2020年7月に結婚。22歳差の夫婦として話題を呼んでおり、2023年に第1子となる長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】