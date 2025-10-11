櫻坂46、13枚目シングル収録内容決定 ライブ定番曲の英語バージョンも【Unhappy birthday構文】
【モデルプレス＝2025/10/11】櫻坂46が10月29日に発売する13thシングル『Unhappy birthday構文』の収録内容が決定した。
タイトル曲『Unhappy birthday構文』に加え、カップリングには9月22日に配信開始となった四期生による楽曲「Alter ego」、三期生・谷口愛季がセンターを務めるBACKSメンバーによる楽曲「木枯らしは泣かない」など全6曲の新曲が収録。1st Single「Nobody’s fault」に収録され、櫻坂46のファンの総称名でもあり、ライブの定番曲となっている「Buddies」のEnglish Versionも収録となることが発表となった。海外での人気も高い櫻坂46らしい打ち出し方となっている。
また、特典映像も明らかに。6月に有明アリーナにて開催された四期生による初のライブ「櫻坂46 四期生『First Showcase』」、7月に幕張イベントホールにて開催され、三期生・石森璃花が座長を務めた「12th Single BACKS LIVE!!」から、各メンバーがセンターを務めた楽曲を抜粋した「Center Performance Collections」が収録。話題を呼び起こした「港区パセリ」のライブ映像も初映像化される。（modelpress編集部）
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤 TYPE-A
初回仕様限定盤 TYPE-B
初回仕様限定盤 TYPE-C
初回仕様限定盤 TYPE-D
初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
【通常盤／CDのみ】
CD only
【TYPE-A】
＜DISC1＞
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.木枯らしは泣かない
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.木枯らしは泣かない -OFF VOCAL ver.-
＜DISC2＞
12th Single BACKS LIVE！！ 〜Center Performance Collections〜＜前編＞
港区パセリ
美しきNervous
恋が絶滅する日
Anthem time
恋は向いてない
何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう
【TYPE-B】
＜DISC1＞
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.青空が見えるまで
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.青空が見えるまで -OFF VOCAL ver.-
12th Single BACKS LIVE！！ 〜Center Performance Collections〜＜後編＞
もしかしたら真実
ブルームーンキス
Cool
泣かせて Hold me tight!
君のことを想いながら
【TYPE-C】
＜DISC1＞
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.I will be
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.I will be -OFF VOCAL ver.-
＜DISC2＞
櫻坂46 四期生「First Showcase」＜前編＞
OPENING
特技披露
私服ファッションショー
【TYPE-D】
＜DISC1＞
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.Buddies（English Version）
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6. Buddies（English Version）-OFF VOCAL ver.-
＜DISC2＞
櫻坂46 四期生「First Showcase」＜後編＞
OPENING VTR
Overture
DANCE TRACK
自業自得
ドローン旋回中
死んだふり
VTR
静寂の暴力
I want tomorrow to come
櫻坂の詩
【通常盤】
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない -OFF VOCAL ver.-
◆「Unhappy birthday構文」収録内容決定
