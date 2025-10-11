¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¼ç±é¡¦ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡¢¶¦±é¤·¤¿¡ÈÆÃ»£½Ð¿È¡É¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Ë´öÅÙ¤ÎÁêÃÌ¡Ö¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×EBiDAN¤«¤éÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¡Ú¡Ö¤Ò¤Ç¤Î¤è¤ó¤Ê¡Á¤é¤¤¤Õ¡£¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/11¡ÛÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥¿゙¡¼¥«゙¥ô¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿2023Ç¯¡Á2024Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ê¤Á¤Í¤ó¡¦¤Ò¤Ç¤«¤º¡¿20¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖÂç»ö¤Ê¸ÀÍÕ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÇÐÍ¥¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¡¢¤½¤·¤ÆÃÎÇ°¤¬ÉÁ¤¯¡È¼¡¤ÎÌ´¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È°ÛÎã¥Æ¡¼¥Þ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ÉÇÐÍ¥¡¢¥Ù¥Ã¥É¿²Å¾¤Ó¥«¥á¥éÌÜÀþ
2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Âè2²ó¡Ö¥¹¥¿¡¼¡ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±þÊçÁí¿ô1Ëü5918¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÃÎÇ°¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Öºë¶Ì¤Î¥Û¥¹¥È¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ö·¯¤¬»à¤Ì¤Þ¤Ç¤¢¤È100Æü¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íâ2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡È¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¡£¤ª²Û»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿©¤¤¤·¤óË·¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ¤òÇ®±é¤·¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¥·¥ç¥¦¥Þ¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎÎÏ¤È¸ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥ë¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÊÑ¿È¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿2020Ç¯¡Á2021Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾±»Ê±é¤¸¤ë¥é¥¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥¬¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¤é¤È¤È¤â¤Ë¿Í´Ö¤ò½±¤¦Å¨¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤ÈÀï¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ò¤Ç¤Î¤è¤ó¤Ê¡Á¤é¤¤¤Õ¡£¡×¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£ËÜ½ñÀÒ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡ÖPOTATO¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ò¤Ç¤Î¤è¤ó¤Ê¡Á¤é¤¤¤Õ¡£¡×¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÎÇ°¤Î¸Î¶¿¡¦²Æì¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê1Ëç¤ä¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÌ¥¤»¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ê¤É¡¢ÃÎÇ°¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ ¡Ö¤Ò¤Ç¤Î¤è¤ó¤Ê¡Á¤é¤¤¤Õ¡£¡×¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢ÃÎÇ°¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë²Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ä¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸«¤É¤³¤í¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÎÇ°¡§³¤¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡¢³¤¤Ç¤ÏÂ¸µ¤Þ¤Ç¿»¤«¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈËÍ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éÆ¬¤Þ¤Ç¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤ß¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦È¯¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶Ã¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¼«Á³ÂÎ¤Ê´¶¤¸¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î³¤¤Ç³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¡È¿©¤Ù¤ë¡É¥«¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤Î¥·¥ç¥¦¥Þ¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡È¿©¤Ù¤ë¡É¤ò¼þ¤ê¤ÎÊý¤ä»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤âº£²ó¤ÎÏ¢ºÜËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇPOTATO¤µ¤ó¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿´ë²è¤¬¤®¤å¤Ã¤È1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅö»þ¸ø³«½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤â´Þ¤á¡¢¤è¤êËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥«¥á¥é¤Ë¤°¤Ã¤ÈÀÜ¶á¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤äÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ·¿´ÉÍý¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ê¤É¡¢»£±ÆÁ°¤Ë²¿¤«°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡Ö¤³¤Î»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÎ¢ÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÎÇ°¡§º£²óÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¸«¤»¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¿¤À¡¢¤½¤Î°áÁõ¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»£±ÆÃæ¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»£±ÆÃæ°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¤ª²Û»Ò¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù²á¤®¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿¤éÂÎ½ÅÁý¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ÃÎÇ°¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÂè2²ó¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ä¤´·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃÎÇ°¡§¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï·ÝÇ½³¦¤ËÆ´¤ì¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤«¤é²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤Ï¡¢Æ£¸¶ÎµÌé¤µ¤ó¤ò¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤ÆÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î²ÆµÙ¤ß¤äÅßµÙ¤ß¤Çº£¤Î»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤¬½ÐÍè¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»öÌ³½ê¤ò¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ½ñÀÒ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤Î¸½¾ì¤ÇÇº¤ó¤À¤È¤Î¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤äÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤ä¼þ¤ê¤ÎÊý¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤´·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÎÇ°¡§¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¤¤¦¤È¿©¤Ù¤ë¼Çµï¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È³¦¤«¤é¿Í´Ö³¦¤ØÍè¤¿¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¿Í´ÖÀ¤³¦¤Î¤â¤Î¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¼Çµï¤Ç¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥»¥ê¥Õ¤òÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ôµ·°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¸ý¤«¤é¿©¤ÙÊª¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«Ãí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë»ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¥á·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ëÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿¿»÷¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¿©¤ÙÊý¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤ÈÇÐÍ¥¤Î¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢¼çÌò¤È¤·¤Æ¤É¤¦ºß¤ë¤Ù¤¤«¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç°ìÈÖ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ËÍ¤¬¡¢¿·¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼çÌò¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËËÍ¤Ï¡¢²¿¤â¤«¤â1¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¥·¥ç¥¦¥Þ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¤ò±é¤¸¤ëËÍ¼«¿È¤Îµ»ÎÌ¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Ìò¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë²ó¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥é¥¥¢Ìò¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¹ÀÊ¿¤¯¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ÑÅÙ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÌ£Êý¤Ê¤ó¤À¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤àÀ³Ê¤ÎËÍ¤Ï²òÊü¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¸ÀÍÕ¤òº£¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Ì´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÃÎÇ°¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¦¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡×¤ä¤´¼«¿È¤Î¤´·Ð¸³¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÎÇ°¡§Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÈë·í¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤¬½¬´·Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¾åµþ¤·¤¿½éÆü¤«¤é1Æü¤â·ç¤«¤µ¤ºËèÆü½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤¿ÍÊªÁü¤ä¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËËèÆü¤ÎÈ¿¾Ê¤ä¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é1Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¥·¥ç¥¦¥Þ¤È¤¤¤¦Ìò¤¬´ñÀ×Åª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤ò»×¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ä¸À¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²þ¤á¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÍ¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤äÄ«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸À¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡ª ¤½¤·¤ÆÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ï¡¢Ìø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¤È»³ÅÄ¹§Ç·¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÆó¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤äÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤âÆü¡¹¤ª¼Çµï¤òËá¤¤¤Æ¤ªÆó¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2005Ç¯3·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²Æì¸©½Ð¿È¡£2021Ç¯¡Ö¥¹¥¿¡¼¡ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢·ÃÈæ¼÷³Ø±àÃË»ÒÉô¡ÈEBiDAN¡É¤Î¸¦µæÀ¸ÁªÈ´°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¡£¿·ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼TEAM C¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇEBiDAN¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£ÂÔµ¡ºî¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î27Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤¬¤¢¤ë¡£
