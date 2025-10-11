猫耳にきゅーーーん♡【ミスド】可愛くて食べられない？！「ネットオーダー限定ドーナツ」

【ミスタードーナツ】では今、ネットオーダー限定のドーナツが密かに登場中。猫耳が付いた可愛らしいドーナツが【ブラックサンダー】とのコラボ商品としてラインナップしています。店頭には並ばないレアな一品は必見！ 今回はそんな「ネットオーダー限定ドーナツ」に加え、同じコラボのドーナツもあわせてご紹介。どちらも期間限定品なのでお見逃しなく。

チョコクランチとココナツを加えた「衝撃！？ 焼きチョコブラックサンダーキャット」

【ブラックサンダー】とのコラボ商品の1つとして、密かにラインナップしているこちら。ネットオーダー限定で買えるらしく、店頭には並ばないのも相まって、ちょっとしたレア感も味わえそうです。公式サイトによれば「オーブンで焼き上げ、仕上げにチョコクランチとココナツをトッピング」した、こだわりの感じられる仕上がり。ハロウィン風のパッケージもキュートです。

猫耳付きのシルエットが映える！

「衝撃！？ 焼きチョコブラックサンダーキャット」のドーナツは、猫耳が付いた可愛らしいシルエットが特徴。心ときめくようなビジュアルが気分まで上げてくれそうです。公式サイトによれば「ビスケット」と「ココアクッキー」も合わせていて、ブラックサンダーならではの味わいが楽しめそう。食べたい方は事前のオーダーをぜひお忘れなく。

生地やコーティングがチョコ仕立ての「ブラックサンダーチョコレート」

つづいてはあわせてチェックしていただきたい、店頭に並んでいる期間限定ドーナツをご紹介。同じくブラックサンダーとのコラボで登場した、チョコ系のドーナツです。ドーナツがモンスターのように見える、ハロウィンデザインの可愛らしいパッケージが目印。公式サイトによれば「チョコレート生地」に「チョコレートをコーティング」しており、リッチな濃厚感が期待できそうです。

色味が映える仕上がり！

「ブラックサンダーチョコレート」のトッピング部分にも注目。公式サイトによれば「ビスケット」「ココアクッキー」の他に「ゴールデントッピング」も合わせた、色味が映えるドーナツに仕上がっています。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「食べ応えも抜群」とのことなので、しっかり食べたいおやつや軽食にいかがでしょうか。

