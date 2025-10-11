コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」が１１日、午後７時から放送される。放送を前に、史上最多エントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組を紹介する。今年は決勝初進出が５組となった。

【トム・ブラウン】（ケイダッシュステージ、初）

布川ひろきと、みちおによるコンビ。０９年結成。漫才の日本一を決める「Ｍ―１グランプリ」では１８年、２４年の２度決勝に進出する実力者。結成年の規定により、Ｍ―１は昨年で卒業。「合体漫才」で一躍全国に名をとどろかせたコンビが、Ｍ―１卒業後、今度はコントのステージで暴れる。

【ベルナルド】（マセキ芸能社、初）

大将、ハギノリザードマンによるコンビ。コンビ結成１年目だが、互いに芸歴は２０年前後。年齢も４０歳を超えている。ハギノリザードマンはピン芸人日本一を決める「Ｒ―１グランプリ２０２５」で初の決勝に進出し、準優勝に。結成１年目のベテランが優勝をつかみにいく。

【元祖いちごちゃん】（浅井企画、初）

植村侑史、ハイパーペロちゃんによるコンビ。１４年結成。「Ｍ―１グランプリ」では２４年は２回戦敗退、２３年は１回戦敗退と苦汁をなめてきた。それでも、２４年「第７回 ビートたけし杯」では本選にも出場している。今大会の”ダークホース“として、コントで実力を示す。

【レインボー】（吉本興業、初）

ジャンボたかお、池田直人によるコンビ。１６年結成。毎日午後８時にコント動画を投稿しているＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは登録者数１６６万人を超える人気者。池田はコスメブランド「ｍａｋｅｕｍｏｒ」をプロデュースするなど美容にも力を入れている。劇場での人気も高いふたりが、コントで真っ向から勝負する。

【青色１号】（太田プロダクション、初）

カミムラ、榎本淳、仮屋そうめんからなるトリオ。１４年結成。２２年、２４年の第４３回、第４５回ＡＢＣお笑いグランプリでは決勝に進出している。太田プロの事務所ライブ「月笑」では２４年の年間王者となり、今勢いに乗っているトリオだ。

【しずる】（吉本興業、９年ぶり５回目）

村上純、池田一真によるコンビ。０３年結成。フジテレビ系「爆笑レッドカーペット」や「爆笑レッドシアター」などに出演し、平成のお笑い界で人気を博したふたり。ライス、サルゴリラ、作家中村元樹氏とともに組んでいるユニット「メトロンズ」では真剣に演劇に取り組んでいる。９年ぶりの舞台で花を咲かせられるか。

【ファイヤーサンダー】（ワタナベエンターテインメント、３年連続３回目）

こてつ、崎山祐によるコンビ。１４年結成。１７年、「ＡＢＣお笑いグランプリ」で優勝。昨年のキングオブコントではファイナルステージに進出も、最後は優勝の「ラブレターズ」に１点届かず、優勝を逃した。キングオブコントの借りはキングオブコントで返すしかない。

【ロングコートダディ】（吉本興業、２年連続４回目）

堂前透と兎によるコンビ。０９年結成。「Ｍ―１グランプリ」でも「キングオブコント」でも決勝進出の経験があり、２５年の「ダブルインパクト〜漫才＆コント 二刀流Ｎｏ．１決定戦〜」では２位の成績を収める実力者。昨年のキングオブコントではファイナルステージに進むが、あと一歩優勝には届かなかった。今年は本命となる。

【うるとらブギーズ】（吉本興業、４年ぶり４回目）

佐々木崇博と八木崇によるコンビ。０９年結成。１９年には「キングオブコント」決勝初進出。会場を盛り上げ高得点をたたき出すが、優勝の「どぶろっく」のインパクトが強すぎ、準優勝に。そこから３年連続で決勝に進出していたが、近年はなかなか勝ち上がれない状況となっていた。。やっとつかんだ４年ぶりの決勝の舞台で、鬱憤（うっぷん）を晴らす。

【や団】（ＳＭＡ、４年連続４回目）

本間キッド、中嶋享、ロングサイズ伊藤によるトリオ。０７年結成。「キングオブコント」では２２年に初の決勝進出を果たし、以後出続けている。昨年はファーストステージ４組目で登場し、ゴールデン帯の番組らしからぬとがったネタで爪痕を残し、４７４点。ファイナルステージ進出まであと１点届かなかった。決勝への連続出場は手の内を明かし続ける形となり、不利になりがちだが、や団はどうか。

ＭＣはダウンタウンの浜田雅功、審査員は飯塚悟志（東京０３）、小峠英二（バイきんぐ）、秋山竜次（ロバート）、山内健司（かまいたち）、じろう（シソンヌ）が務める。