空手家・佐竹雅昭（６０）が今年、格闘家人生４５年を迎えた。その実力と人気で１９９０年代に人気が沸騰した立ち技系格闘技イベント「Ｋ―１」を生み出したレジェンド。スポーツ報知は現在の格闘技人気につながる礎を築いた佐竹を取材。空手家人生を代表する「十番勝負」を連載する。五番勝負は、「Ｋ―１」ピーター・アーツ戦（後編）。

９４年４月３０日、佐竹は代々木第一体育館で開催された「第２回Ｋ―１グランプリ」に出場した。前章でも詳述したが、大会前の３月４日に日本武道館での「Ｋ―１ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ」でアーネスト・ホーストに２回ＫＯで敗れてからわずか５７日後の試合だった。参加選手は以下の通りだった。

ブランコ・シカティック（クロアチア・キックボクシング）

アンディ・フグ（スイス・空手）

アンドレ・マナート（オランダ・キックボクシング）

佐竹雅昭（日本・空手）

パトリック・スミス（米国・総合格闘技）

ピーター・アーツ（オランダ・キックボクシング）

マイケル・トンプソン（英国・空手）

ロブ・ファン・エスドンク（オランダ・キックボクシング）

佐竹は、１回戦でトンプソンと対戦し３回ＴＫＯで突破した。迎えた準決勝。対戦相手は、前年に同じ４強で敗れた前年覇者のシカティックだった。「金づちで殴られたような」衝撃的な痛さを持つシカティックの鉄の拳を徹底的に防御し緊迫の打ち合いを２―０の判定で制した。

「ブランコのパンチのすごさは分かっていたので、徹底的にパンチを防ぐことを考えていました。あごを引いて、額でパンチを受けました。この作戦が完璧にはまって自分の描いた通りの動きができました。この試合は自分自身、Ｋ―１でベストバウトだったと思っています」

決勝戦。対戦相手は、オランダの怪童と呼ばれた２３歳のピーター・アーツだった。身長１９２センチの巨体から放つ右ハイキックは一撃必殺。パワーとテクニックを兼ね備えたファイターに真っ向から勝負を挑んだ。作戦はヒザ蹴りの防御だった。

「アーツとは、この試合の２年前に初めて対戦したんですが、このときにヒザ蹴りをもらってあばらが折れたんです。同じ目には遭わないようヒザだけは食らわないように防御を考えました」

佐竹はアーツと９２年１０月４日、大阪府立体育会館での「格闘技オリンピック」で対戦。結果は、５回ドローだったがヒザ蹴りであばら骨を骨折するダメージを負っていた。ヒザを警戒しながら距離を取って必殺のローキックでアーツの牙城を崩そうと攻めたが、結果は３―０の判定で敗れた。佐竹は準優勝に終わった。これは、２００３年に武蔵が同じ準Ｖを達成するまで日本人戦士では最高の成績だった。

「準決勝でブランコに勝って、息つく間もなくアーツと連戦です。今、思うと我ながらこんな世界の怪獣みたいなヤツらとよく闘ったと思います。この準優勝が僕のＫ―１でのピークでした。決勝戦は、僕もアーツもお互いにギリギリの試合でした。アーツはパンチも蹴りも強烈でめちゃくちゃ強かったんですが、僕も彼を追い詰めることができたと思います。あの時のＫ―１って世界中の化け物、怪獣たちとの闘いだった。あんな時代は、その後の格闘技界ではなかったと思います。本当に命を削って闘っていました」

佐竹の準優勝でＫ―１は、さらに興行的な成功を収めていく。そして佐竹の身体に異常が生じた。

（続く。敬称略。取材・書き手 福留 崇広）