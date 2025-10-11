

山粼賢人演じるアリス。“今際の国”で再び“げぇむ”に挑む（画像：Netflix）

【画像】不思議な中毒性を持つ『今際の国のアリス』シーズン3。土屋太鳳の演技も光った

Netflix、Amazon プライム・ビデオ、Huluなど、気づけば世の中にあふれているネット動画配信サービス。時流に乗って利用してみたいけれど、「何を見たらいいかわからない」「配信のオリジナル番組は本当に面白いの？」という読者も多いのではないでしょうか。本記事ではそんな迷える読者のために、テレビ業界に詳しい長谷川朋子氏が「今見るべきネット動画」とその魅力を解説します。

世界87カ国でTOP10入りも評価は辛口

配信開始直後にNetflixグローバルランキングで2位を記録した『今際の国のアリス』シーズン3が、翌週にはついに世界1位に躍り出ました。麻生羽呂の原作漫画を映像化し、山粼賢人と土屋太鳳が主演を務めるこのシリーズは、デスゲーム的な極限状況で生き残りをかけて挑むサバイバルアクション。

最も成功する日本発オリジナルとして、今回もその強さを示す形となりましたが、初動では「1位」に届かない現実も見えました。これは快挙なのか、それとも試練なのか――。

興味深いのは、順位が2位から1位へと上昇した一方で、再生数そのものは初週の850万ビューから700万ビューへとやや減少している点です。数字の勢いが落ちても視聴者の興味をつなぎ留め、結果的に1位を奪い返したその粘り強さこそ、『今際の国のアリス』というブランドの真価を示しているのかもしれません。

一方、海外レビューサイトのRotten Tomatoesのオーディエンススコアは60％台にとどまり、少々辛口な評価を受けています。シーズン1は80％超、シーズン2は90％超と高い水準を維持してきただけに、期待値を上回れなかったことが反映されているようです。ただし、シーズン2だけで視聴時間が2億時間を突破するほどの人気作ゆえに、これはハイレベルな悩みとも言えます。

視聴者の満足度が前作を下回った背景には、作品そのもののトーンの変化があります。シーズン1、2が描いたのは、閉ざされた“今際の国”という異世界での極限サバイバルです。

緊張感はもちろん、渋谷を主な舞台に映像の迫力も半端なく、見る者を一気に物語へ引き込みました。アクションと心理戦の組み合わせも絶妙で、一人ひとりのキャラクターの葛藤が物語を牽引していたのです。

対して、シーズン3は主人公のアリスとウサギが現実世界に戻った後、再び“今際の国”に引き戻されるという展開です。物語の焦点は「絆」といった人間ドラマの比重が増し、サバイバル要素よりも内面描写が前面に出た印象があります。



土屋太鳳演じるウサギ。再び“今際の国”に戻り、運命に立ち向かう（画像：Netflix）

不思議な中毒性はあるがライバルが強すぎた

多少ネタバレを含み、さらに突っ込ませてもらいます。

そもそも“今際の国”とは何なのか、その答えはすでにシーズン2で明かされており、残された謎は「ジョーカー」の存在のはず。にもかかわらず、この回収が甘いままであるのも疑問が残ります。

また、山下智久が全裸で挑んで強烈な印象を残したキャラクター以上の登場人物がシーズン3では不在です。ゲームメーカーとして再登場した磯村勇斗演じるバンダのキャラクターも、魅力を十分に生かしきれていない印象があります。

賀来賢人が演じる新キャラクターはスパイスとして機能しているものの、感情移入しづらい側面も否めません。何より、サプライズで登場する渡辺謙が圧倒的な演技で魅せるものの、役回りが伝わりにくい点も惜しいところです。



命を懸けた“げぇむ”の一場面。極限の緊張がシリーズの魅力にある（画像：Netflix）

それでも最後まで見てしまう“不思議な中毒性”があるのは確かです。シリーズを通してアリス役の山粼賢人とウサギ役の土屋太鳳の息ぴったりの演技が支えていることがその理由の1つにあるでしょう。

キャラクターに感情移入していた層には、2人の関係性が丁寧に描かれたことで、“見せ切る力”があります。「刺激」から「余韻」へとトーンがシフトしたその変化が、評価の分かれ目になっていそうです。

実は『今際の国のアリス3』が初週で1位を逃した背景には、単純な作品力の問題というより、同時期に登場したライバル作品があまりにも強かったという現実があります。

その作品とは、スペイン発のNetflixシリーズ『ビリオネアズ・シェルター』です。

配信開始から2週連続で世界1位を維持し、43の国と地域で首位を獲得する記録も作っています。日本ではランク外だったものの、世界的には圧倒的な人気を集めました。

『イカゲーム』に次ぐ非英語TV番組の歴代2位『ペーパー・ハウス』を手がけた制作チームによる作品とあって、期待も大きく、中身も『ペーパー・ハウス』の騙し合いのエッセンスが取り入れられています。

巨大な防衛シェルターを舞台に、富裕層たちの“生き延び方”を描き、格差社会や権力構造といった世界共通のテーマを軸にしています。スペイン作品特有の情熱と愛の表現が、文化や言語を超えて共感を呼びやすい点も強みと言えるでしょう。

もっとも、その勢いも3週目には4位に落ち着き、世界の視聴トレンドが短期間で入れ替わる現実も浮き彫りになりました。

強いコンテンツが常に新しい作品に追われるという過酷な競争の中で、『今際の国のアリス3』が2週目に1位を奪い返したことは、日本発シリーズとしてのブランド力と継続視聴の強さを証明する結果と言えます。



シーズン3の主要キャスト。賀来賢人が重要人物の1人を演じる（画像：Netflix）

ビジネス的にもクリエイティブ的にも優れているが…

『今際の国のアリス3』の結果は、Netflixにおける日本発オリジナルの“現在地”を象徴しているように思います。

シリーズ全体で見ると作品としての完成度は高く、ブランド力の強さは圧倒的です。2週目にはついに世界1位を獲得し、その存在感を改めて示しました。一方で、再生数そのものはやや減少し、勢いというよりは“粘り強さ”でトップに立った印象です。

Netflixはここ数年、アジア発のローカルIPを積極的にグローバル展開してきました。その中で『今際の国のアリス』は、日本発の実写シリーズとして最も成功したタイトルの1つであり続けています。日本発のNetflix実写シリーズとして初めてシーズン3まで制作された点でも、節目となる作品です。

制作の観点でも挑戦しています。今回は原作をもとにしたオリジナル脚本で、物語の新しい解釈に踏み込んでいます。さらにTBSグループで組織化された世界水準の制作体制を築く「THE SEVEN」が手がけた作品でもあるのです。数字的にも制作面でも実績を残し、視聴者の支持を得ている点は、ビジネス的には“アリ”と言えるでしょう。

ただし、世界市場で長期的に評価されるためには、もう一段階上の“翻訳可能な普遍性”が求められるのも事実です。

『イカゲーム』が社会風刺と人間心理を融合させて世界を席巻したように、日本のドラマが次に超えるべき壁は「文化的ローカリティ」と「世界的共感」の両立にあるのかもしれません。漫画やアニメ文脈によってローカリティは確立されているものの、作品テーマの軸の見せ方に課題がありそうです。

『今際の国のアリス3』がその手前まで来ているのは確かです。ビジネス的にもクリエイティブ的にも“アリ”でありながら、まだ“完全な勝者”ではないと言えそうです。

（長谷川 朋子 ： コラムニスト）