『キミプリ』プリキュア初！物語がリアル開催のライブと連動 OP歌手、本人役出演の第36話あらすじ
人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第36話「けってい！キミとのライブ！」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】顔激似なOP歌手キャラ！制服姿のキュアズキューン…公開された場面カット
12日放送の第36話は、アイドルプリキュア研究会のメンバーたちが「ステージを生で見たい」と語るのを聞いたプリルン（声：南條愛乃）は、放課後、喫茶グリッターに集まったみんなに「ライブをやろう！」と提案し、うた（声：松岡美里）たちも賛成する。
すぐに田中に会場をおさえてもらい、どんなライブにしようかと盛り上がるうたたち。ライブタイトルがなかなか決まらないものの、翌日、田中の家に集合し、アイドルプリキュア研究会で集めた意見を参考にセットリストを組むと、さっそくリハーサルが始まる。
しかし、約5000人が集まる会場のイメージがわかないキュアアイドルは、「それなら、行ってみようよ」とキュアズキューンに提案され、みんなで会場を訪れることに。
なお、第36話は、18日にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催されるイベント『キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I＝We're IDOL PRECURE』と連動した物語が展開。ライブに出演し、オープニング主題歌を歌う石井あみ、熊田茜音、吉武千颯はアニメで本人役として出演し、リアル開催のライブと連動するのは『プリキュア』シリーズの歴史で初の試みとなる。
実際のリアルライブ会場となるパシフィコ横浜でキュアアイドルたちがライブをするという物語が展開され、実際のライブ会場で、作中でもライブをするという連動したストーリーは、プリキュア史上初で『キミとアイドルプリキュア♪』だからこそ実現できたものとなっている。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
