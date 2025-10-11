BSテレ東、『釣りバカ日誌』全22作品一挙放送決定 18日＆25日は西田敏行さんによる裏話トークも【コメントあり】
BSテレ東は、18日から毎週土曜日に『土曜だ！釣りバカ！4K！』と題し、国民的人気映画シリーズ『釣りバカ日誌』全22作品一挙放送する。
【場面カット】三國連太郎さんと若き日の西田敏行さん
西田敏行さん演じる釣りと妻を心から愛するヒラ社員の浜崎伝助（ハマちゃん）と、三國連太郎さん演じるハマちゃんが勤める建設会社の社長・鈴木一之助（スーさん）の2人はもちろん、作品ごとに豪華なゲストキャストも登場し、ドタバタ人情喜劇が繰り広げられる本シリーズ。平成の映画史に名を刻み、今なお幅広い世代から愛され続ける「釣りバカ日誌」シリーズが、4Kデジタルリマスター版で、BSテレ東で令和によみがえる。
18日、25日の番組内では、西田さんによる『釣りバカ日誌』『釣りバカ日誌2』の裏話トークも放送する予定。『釣りバカ日誌8』をはじめ、シリーズ数本で助監督を務めた鈴木敏夫氏を相手に、生前の西田さんが撮影当時の思い出を語った貴重なトーク映像となっている。
なお放送時間は午後6時30分から。午後6時45分の場合もある。
■10月18日（土）放送 『釣りバカ日誌』番組概要
釣りと妻・みち子さんを心から愛し、人生には無欲。誰からも愛される男、万年ヒラ社員のハマちゃんこと浜崎伝助は、自分が勤める会社の社長・鈴木一之助（スーさん）の顔を知らなかった！作・やまさき十三、画・北見けんいちの同名人気釣り漫画を映画化、「男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日」との同時上映で公開され大ヒット！国民的人気シリーズの記念すべき第1作。
■10月25日（土）放送 『釣りバカ日誌2』番組概要
医者には社長を辞めろと言われ、会議では重役のダメさに辟易したスーさん、思わずあてどもない旅へ。旅先で出会った美しい女性と一緒に釣りを楽しむが、急に胸に痛みが…。彼女に介抱され、その夜は彼女のホテルの部屋で一泊。捜しに来たハマちゃんに見つかり、とっさに娘だとウソをつくスーさん。ハマちゃんもウソをついて会社を休んだことがバレて、騒動は思わぬ方向に！前作のラストはリセット、ハマちゃんが鈴木建設営業三課で再登場したシリーズ第2作。
【番組プロデューサー・久保一郎（テレビ東京 映画部）コメント】
お待たせしました！ハマちゃん＆スーさんの名コンビが、この番組のために制作された4Kデジタルリマスター版で帰ってきます。放送スタートの前日、10月17日は西田敏行さんの一周忌。また、映画シリーズの生みの親である名匠・栗山富夫監督も今年6月に逝去。お二人の没後初のシリーズ一挙放送になりますが、日本全国が自粛ムードだった昭和63年にシリーズ第1作を送り出した製作陣の心意気をくんで、ここは陽気にいきましょう！
第1作と第2作の番組内でお送りする西田敏行さんのトークは、BSジャパン（現BSテレ東）で史上初のシリーズ一挙放送がスタートした2016年1月に収録したものです。撮影現場でタッグを組んできた元助監督の鈴木敏夫氏に、「あなたが相手ならしゃべらないわけにはいかない」と西田さんが明かした爆笑秘話の数々をお楽しみください！
【場面カット】三國連太郎さんと若き日の西田敏行さん
西田敏行さん演じる釣りと妻を心から愛するヒラ社員の浜崎伝助（ハマちゃん）と、三國連太郎さん演じるハマちゃんが勤める建設会社の社長・鈴木一之助（スーさん）の2人はもちろん、作品ごとに豪華なゲストキャストも登場し、ドタバタ人情喜劇が繰り広げられる本シリーズ。平成の映画史に名を刻み、今なお幅広い世代から愛され続ける「釣りバカ日誌」シリーズが、4Kデジタルリマスター版で、BSテレ東で令和によみがえる。
なお放送時間は午後6時30分から。午後6時45分の場合もある。
■10月18日（土）放送 『釣りバカ日誌』番組概要
釣りと妻・みち子さんを心から愛し、人生には無欲。誰からも愛される男、万年ヒラ社員のハマちゃんこと浜崎伝助は、自分が勤める会社の社長・鈴木一之助（スーさん）の顔を知らなかった！作・やまさき十三、画・北見けんいちの同名人気釣り漫画を映画化、「男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日」との同時上映で公開され大ヒット！国民的人気シリーズの記念すべき第1作。
■10月25日（土）放送 『釣りバカ日誌2』番組概要
医者には社長を辞めろと言われ、会議では重役のダメさに辟易したスーさん、思わずあてどもない旅へ。旅先で出会った美しい女性と一緒に釣りを楽しむが、急に胸に痛みが…。彼女に介抱され、その夜は彼女のホテルの部屋で一泊。捜しに来たハマちゃんに見つかり、とっさに娘だとウソをつくスーさん。ハマちゃんもウソをついて会社を休んだことがバレて、騒動は思わぬ方向に！前作のラストはリセット、ハマちゃんが鈴木建設営業三課で再登場したシリーズ第2作。
【番組プロデューサー・久保一郎（テレビ東京 映画部）コメント】
お待たせしました！ハマちゃん＆スーさんの名コンビが、この番組のために制作された4Kデジタルリマスター版で帰ってきます。放送スタートの前日、10月17日は西田敏行さんの一周忌。また、映画シリーズの生みの親である名匠・栗山富夫監督も今年6月に逝去。お二人の没後初のシリーズ一挙放送になりますが、日本全国が自粛ムードだった昭和63年にシリーズ第1作を送り出した製作陣の心意気をくんで、ここは陽気にいきましょう！
第1作と第2作の番組内でお送りする西田敏行さんのトークは、BSジャパン（現BSテレ東）で史上初のシリーズ一挙放送がスタートした2016年1月に収録したものです。撮影現場でタッグを組んできた元助監督の鈴木敏夫氏に、「あなたが相手ならしゃべらないわけにはいかない」と西田さんが明かした爆笑秘話の数々をお楽しみください！