乃木坂46岩本蓮加＆冨里奈央W主演『ふたりエスケープ』第2話あらすじ＆場面カット公開 まさかの“マンション玄関泊”
乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるテレビ大阪などで放送される連続ドラマ『ふたりエスケープ』の第2話あらすじが公開された。
【写真】まさかの”玄関泊”をする岩本蓮加＆冨里奈央
原作は田口囁一氏の『ふたりエスケープ』（一迅社刊）で、かわいいが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」、そんなふたりが繰り広げる現実逃避コメディ。無職でゲーム好き、「現実逃避のプロ」として追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本、日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里が演じる。冨里は本作が地上波ドラマ初出演にして初主演作となる。
第2話は【マンション玄関泊】。「プロの無職」である先輩と限界漫画家の後輩は二人暮らし。ある日二人は公園に訪れる。原稿に追われていた後輩も公園でリフレッシュしている様子。タコの滑り台で遊んだり、「だるまさんが転んだ」をしたり、泥団子を作ったり、童心に帰って存分に楽しんでいると、子どもたちに声をかけられる。そして後輩は子どもたちと相撲で勝負することになる。公園で思いっきり遊んだ後、家に帰る二人は鍵がないことに気付く。すると突然、先輩の提案でマンションの玄関先で外泊することに…。
【放送日時】
テレビ大阪：毎週土曜 深夜0時55分〜
TVQ九州放送：毎週土曜 深夜1時〜
テレビ愛知：毎週土曜 深夜2時15分〜
テレビせとうち：毎週日曜 深夜0時50分〜
テレビ北海道：毎週木曜 深夜1時30分〜
