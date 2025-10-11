¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡È¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤·¤Ê¤¤¡É¥ê¥¢¥ë¤Ê¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡×ÉÁ¤¯¡¡Ë§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤¬Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ç³ëÆ£¤òÉ½¸½
¡¡Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë§º¬±é¤¸¤ëÎ¦¤È¡¢¹â¶¶±é¤¸¤ë¤Þ¤Ê¤ß¡¢¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡É¤ò·Ð¸³¤¹¤ë2¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¼ÖÆâ¤Ç¡Ä¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëË§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢180ÅÙÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤Î²ñÏÃ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤¤À¤é¤±¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡ÈºäÊ¿Î¦¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤Ï¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÈà½÷¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤½¤Ä¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ê¤ß¤ËÎ¦¤Ï¤ä¤¤â¤¤·¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é15Ç¯¡¢°ìÅÙ¤â¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¡£¹â¹»»þÂå¡¢Î¦¤Ë¥×¥í¥ì¥¹µ»¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄºê¤ÈÎ¦¤Î¡¢½é¡¹¤·¤¯¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¤½éÎø¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢30ºÐ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¡¢ÆÍÁ³¤Þ¤Ê¤ß¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤â¤·¡¢¸µ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡£
¡¡¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢15Ç¯´ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¡£¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡É¤È¤¤¤¦¤È¤É¤³¤«¥³¥ß¥«¥ë¤ÊºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë·¯Åè»á¤¬Æ±ºî¤ò¼¹É®¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆùÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÇº¤ó¤À¤ê¶ì¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦·¯Åè»á¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë±Ç²è²½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊ¹¤¡¢¡ÖºîÉÊ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢ºä²¼´ÆÆÄ¤ËÂ÷¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÎ¦¡¦¤Þ¤Ê¤ß¤ò±é¤¸¤¿Ë§º¬¤È¹â¶¶¡£¸ß¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤ë½ÐÍè»ö¤ËÁÇÄ¾¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾ï¤Ë³ëÆ£¤äÌÂ¤¤¡¢¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯ÍÍ»Ò¤òºÙ¤ä¤«¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Á³¤Ç¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊºÙ¤«¤ÊÆ°¤¤ä¤·¤°¤µ¤Þ¤Ç¡¢Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤¿¤À¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¡¢Ìá¤ê¤¿¤¤¤±¤ÉÌá¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦³ëÆ£¡¢ËÜºî¤Ë¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¯Éº¤¦Í¥¤·¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤È²¹¤«¤µ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊÍ£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤ë°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢Ë§º¬¡¦¹â¶¶¤Î°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¡ÈËÜÅö¤ÎÁÛ¤¤¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦°ìÏ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
