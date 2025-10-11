◇MLBア・リーグ地区シリーズ第5戦 マリナーズ-タイガース(11日、T-モバイル・パーク)

タイガースのタリク・スクバル投手が大一番で快投をみせました。

勝った方がア・リーグ優勝決定シリーズに進む一戦。2回、1アウトからジョシュア・ネーラー選手に二塁打を浴びると、さらに三盗を許したあと、犠牲フライで失点。それでもここからギアを上げます。

ビクトル・ロブレス選手を三振に仕留めると、3回は3者連続三振。60本塁打のカル・ローリー選手には、161キロのストレートで空振りを奪います。

4回も打者3人すべて三振で、7者連続三振を記録。快投に応えるように6回には、ケリー・カーペンター選手の2ランが飛び出し、タイガースが逆転します。援護を受けた左腕は、直後の6回2アウトからローリー選手をストレート3球で3球三振。13個の奪三振を積み上げました。

スクバル投手は、6回99球を投げ、2安打、無四球、13奪三振、1失点で降板。大一番で昨季のサイ・ヤング賞左腕がその実力を示しました。

試合はマリナーズが7回に追いつき、2-2。9回に突入しています。