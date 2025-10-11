「空気砲」などユニークな器具を使い、サイエンスプロデューサーとして教育現場だけでなく、YouTubeやバラエティ番組など第一線で活躍する米村でんじろうさん（70）。科学技術庁長官賞を受賞するなど科学教育・普及への貢献で高い評価を得てきたが、実は幼少期から学校の勉強は苦手で、大学受験では3浪を経験している。

平成・令和の"マッドサイエンティスト"の知られざる青春時代について話を聞いた。



米村でんじろうさんに、青春時代を振り返ってもらった ©山元茂樹／文藝春秋

馬車が走り、ガスも通らない田舎で育った

――幼少期はどのような環境で育ったか教えてください。

米村でんじろうさん（以下、でんじろう） 私が生まれた千葉県の加茂村（現：市原市）は当時貧しい田舎で、戦前の雰囲気が色濃く残っていました。ガスなんか通っていなくて、ご飯は土間にあるカマドで、煮物などは七輪で作っていましたから。冷蔵庫もありません。ご飯はおひつに、おかずは棚に入れて保存してましたね。風呂も薪で沸かしていました。

――ご両親はどんなお仕事を？

でんじろう 定職というものはなく、その時々にできる仕事をやっていました。日雇いで道路工事をしたり、竹竿作りを手伝ったり。

畑があったので農業もしていましたが規模は小さく、自分たちが食べる分を作る程度。どの家庭も貧しい時代でしたが、うちはとくに貧しい方でした。食べ物がなくて親戚に借りることもしょっちゅうでしたし。ただ、暮らしに困ったり惨めさを感じたりした記憶はありません。

――そこから高度経済成長期に突入し、生活は変わりましたか？

でんじろう 小学校高学年くらいから、田んぼを耕すのに牛を使っていたのが、次第に耕運機などの機械に置き換わり、テレビ・洗濯機・冷蔵庫の「三種の神器」が入ってきて、暮らしが急激に便利になっていきましたね。

それまで、荷物も馬車で運んでたんですよ。だいたいこの頃から、車を買う家庭が出はじめ、道路も砂利道から舗装されてアスファルトになりはじめた。当時、テレビでローラースケートを見て憧れて買ったんですが、まだ砂利道が多くて全然滑れなかったのをよく覚えています（笑）。

「予習や復習が必要な教科は全然ダメ」勉強は得意ではなかった

――科学を好きになったきっかけは？

でんじろう テレビ番組が大きいかもしれません。「宇宙へ行ける」「立体高速道路ができて車が空を飛ぶ」とか、未来が夢のように描かれていて、『鉄腕アトム』のようなロボットアニメもありました。どれも子どもにとっては「すごい！」とワクワクさせられる内容ばかりでした。

あと当時は、国が科学教育を重視しはじめていた時代で、理科の授業も本格的にやるようになって。授業でやる実験が楽しくて、科学への興味が一気に広がっていきました。

僕は人見知りな性格で、学校が終わるとすぐに帰って、ひとりで遊ぶのがとにかく好きだった。野山で山菜やキノコを採ったり、鳥やウナギの罠を仕掛けたり、科学はそういった遊びの延長線上にあるように感じられたんですよね。「これ作れないかな？」「これで遊べるかな？」と考えるのが楽しくて、科学の本を読んだり、どんどんのめり込んでいきました。

――理科を含め、勉強全般は得意だったのでしょうか？

でんじろう 得意ではなかったです。授業は聞いていましたが、勉強の習慣がなくて家で教科書を開くなんて考えもしなかった。成績も、理科のように興味がある科目以外は、普通かそれ以下くらい。遅刻が多かったので、放課後に残されることもしょっちゅうでした。

夏休みの宿題も手がつかず、後半になって慌てて埋めようとするけれど間に合わない。だから新学期が始まるのがすごく憂鬱で。

――中学校でも勉強は苦手なままで？

でんじろう そうですね。小学生のときに勉強の習慣がつかなかったので、中学でも授業を聞けばわかる科目だけはそれなりにできましたが、予習や復習が必要な教科は全然ダメ。

とくに英語が苦手で、何をやってるかわからないまま3年間が過ぎました。英語のテストは、選択肢に当てずっぽうで丸をつけて、当たったらラッキーみたいな感じ。模試でたまたま50点くらい取って、先生に「やればできるじゃないか！」と褒められたけど、「いや、何もやってないんだけどなぁ」って思っていました。

勉強ができなさすぎて、1学期から親が呼び出された

――勉強はあまりしない分、部活に力を入れていたとかは？

でんじろう 科学クラブに入ってはいましたが、部員は4〜5人程度、顧問の先生が運動部との掛け持ちのほとんど放任状態。だから週に何回か理科室に集まって「なんかおもしろい実験でもやる？」みたいな軽いノリで、部活とも呼べないようないい加減な集まりでした。とにかくだらだらと日々を過ごしていましたね。

――高校受験はどうでしたか？

でんじろう 僕が受験したのは田舎の高校で、人数も多くて学力の幅がとにかく広かったんです。なので、成績が下の方でも入ることはできました。でも高校に入ったところで勉強せず、1年生の1学期に英語でさっそく赤点を取って、母が学校に呼び出されました。

どのようにして「3浪」に至ったのか

――そこまで勉強をしないと、親から怒られそうなものですが。

でんじろう 親はまったく教育熱心ではなく、とくに母は「人様に迷惑をかけずに生きていければ十分」という考えでした。当時は中卒や高卒で就職が一般的な時代で、勉強を一生懸命するという空気自体、あまりなかったと思います。

――でんじろう先生も、中卒や高卒で就職することが選択肢にありましたか？

でんじろう いえ。実は僕らの世代あたりから、大学進学率が急上昇していったんですよ。何より親が仕事で苦労している姿を小さいころから見ていて「社会は怖いし、働くなんて絶対に無理」と思って、なし崩し的に大学進学の道を選びました。

当時父はすでに亡くなっていて、家にお金もなかったので私立は最初から選択肢になく、狙うなら学費の安い国公立。無謀にも、旧帝大系とか、千葉大とかを目指したのかな。学力的にはどこも到底届かないレベルだったんですよ。進路指導のときに「大学進学したい」なんて言ったら笑われそうで、恥ずかしくて口にできないくらいの学力でしたから。

――受験勉強はどのように取り組んでいたのですか？

でんじろう 参考書や通信教育、ラジオ講座も試しましたがどれも続かず……。「やらなきゃ」という意識だけは強かったので、スケジュールを立てるんです。「ここまでにこれを終わらせよう」みたいに。でも無理な計画すぎて、三日坊主で挫折。当然、実力はまったく身につかず、不合格です。

――そこから最終的に、3浪に。

でんじろう 浪人生活の2年目には親もさすがに心配して、「家で勉強していないで、千葉駅にある予備校に行ったら？」と言われました。2学期から通ったけど、途中からだと授業が全然わからないんですよ。

それで授業に出なくなり、予備校の自習室で問題集を開いても、解けない。そのうち千葉駅まで行っても予備校には寄らず、本屋をぶらぶらして時間をつぶし、そのまま帰るようになりました。

それで3浪になり、友達との接触を恐れて引きこもりのような生活になっちゃって。気晴らしに野山で遊んだりはしていましたが、とにかく受験しては落ちるを繰り返す数年でした。

「あんたには無理だよ」と言われた

――浪人生活を送っているときに、就職しようと思ったことは？

さすがに自分でも焦って、新聞配達でもやろうと親に相談もせず面接に行ったことがあります。

でも、「あんたには無理だよ」と、僕を見た瞬間に不採用。青白くて、覇気がなくて「こりゃダメだ」と思われたんでしょうね。「もう一度親と相談しなさい」と諭されて、すごすごと帰ることになりました。

――差し迫った状況ですが、それでも勉強に身が入らなかった？

でんじろう 実をいうと、小学校の頃から神経症的な傾向があって。それが勉強が手につかない一因にもなっていました。プレッシャーが強くなるほど症状が顕著になり、やらなきゃと思うほど学習を妨げる。

でも、「もう限界だな、どうせ受かんないんだろうな」と感じていたら、なぜか東京学芸大学にようやく合格できたんです。

――現在のでんじろう先生を見ていると、こんなに勉強が苦手だったとは意外です。

でんじろう 興味があることには没頭できても、学校の勉強だけは本当にダメでした。それが悩みで、劣等感があって……。そんな自分を否定したいのに、テストを受けるたびに結果は散々で、プライドはボロボロ。この時期を振り返ると「自分は本当にバカなんだな」と思い知らされ、徹底的に追い詰められました。それでも最後に合格できたのは、本当に幸運だったと思います。

（福永 太郎）