〈「本当にバカ」3浪の引きこもり→“マッドサイエンティスト”に…米村でんじろう（70）が振り返る「落ちこぼれ」だった学生時代〉から続く

サイエンスプロデューサーとして教育現場だけでなく、YouTubeやバラエティでも活躍する米村でんじろうさん（70）。教員時代に始まり、これまで40年以上も科学実験を続けてきた。

【イケメンすぎる貴重写真】「3浪」「落ちこぼれ」だった、でんじろう先生の青春時代をたっぷり見る

以前は書籍からアイデアをひらめくことが多かったというが、最近はYouTubeやTikTokなど、ネット動画も参考にしているという。平成・令和の“マッドサイエンティスト”が実験アイデアを生み出している発想法を聞いた。（全3回の2回目／つづきを読む）



YouTubeでは、インパクトのあるサムネイルやネット民が喜びそうな実験も多くアップしている 右：YouTubeチャンネル「でんじろう先生のはぴエネ!【公式】Mr. Denjiro's Happy Energy!」より 左：©山元茂樹／文藝春秋

◆◆◆

「単位は落としまくり」4年生なのに、1〜2年生が受ける授業に出席

――3浪した末に受かった東京学芸大学の教育学部では、教員を養成するコースで学ばれています。もともと教員になりたい思いがあったのでしょうか。

米村でんじろうさん（以下、でんじろう） いえ、単に理科が好きだったので理工系に進みたいと思い、さらに受かりそうな大学を消去法で選んだ結果でしかありません。

小中高に続いて大学でもほとんど勉強しなくて、単位は落としまくり。4年生になっても1、2年生が受けるような授業に出席している状態で、卒業を危ぶまれてましたが、なんとか4年で卒業できました。ただ気付かぬうちに相当なプレッシャーは受けていたようで、しばらくの間は大学を卒業できていない悪夢をよく見ていました（笑）。

――卒業後はどのような進路を？

でんじろう 当時の学芸大は学生の9割が教員になるといわれるほどだったので、自分もなんとなく、教員採用試験を受けました。1次が筆記、2次が面接で、1次は通過したんですが、同じ学科の友人が落ちてしまって。

その友人が「一緒に大学院行こうよ」と、要は自分の行き場がないから道連れに誘ってくるわけですよ。しかも当時の学芸大の大学院は、博士課程がなく修士課程中心だったため、卒業後の進路が相対的に不利と見なされることがあって、あまり進学する人はいませんでした。

「さすがにヤバいな」と思いつつ、大学に9年在籍

――断ったんですか？

でんじろう いえ、まだ社会に出たくない気持ちが強くて「それもいいかな」と思って、大学院へ行くことにしたんです。一応、博士課程がある別の大学も受けたんですが、当然落ちました。ただ、学芸大学の大学院には受かったので、そちらに進学しました。

大学院で2年を過ごしたはいいものの、行き場もなくなって、今度は「研究生」として大学に残りました。研究生といっても名ばかりの立場で、学生証もなく、図書館や研究室を使えるくらい。週1〜2回は大学に顔を出すものの、何をやるわけでもなく「あいつ、何かずっといるな」みたいになっていって、だんだん邪魔者扱いされる空気も感じはじめて……。

先生から勧められて、企業面接も受けましたよ。でも、周りは新卒の学生ばっかりで。年を食った自分が採用されることもなさそうで、そのまま3年ほど大学に居続けました。

――約9年間、大学で過ごしたことになりますね。

でんじろう そうなんです。そんな人、自分でも見たことありませんから終盤は「これはさすがにヤバいな」と思っていました。

実験歴は40年以上 アイデアはどう思い付いている？

――現在まで、サイエンスショーやテレビなどで数多くの実験を手がけてこられたと思います。いつもアイデアはどこから得ているんですか？

でんじろう 昔は本が中心でした。書店でパラパラ見て「使えそうだ」と思った項目があると買い集めていましたね。専門的すぎる技術書は難しくて応用しにくいので、実験が載っているような本が中心です。子ども向けのものもたくさん買いました。

明治時代の教科書や戦前の科学書も、かなり参考にしましたよ。科学の内容自体は古びないし、昔だからこそ実験もシンプルでわかりやすいんです。

――本から吸収した知識はどのように活用されていますか？

でんじろう 新しいアイデアはゼロから生まれるものではなく、知識や情報の組み合わせから生まれます。本で読んだものが直接、すぐにネタになるわけでなくても、知識をストックしておけば、ふとしたときに突然つながってアイデアになる。それくらい気長に構えて、とにかくインプットしていました。

本は家じゅうに溢れるほどあって、一軒の古書店だけで数十万円分買うこともあります。1ページ、たった1文だけでも役立ちそうなら迷わず買う、というスタンスですね。

YouTubeを見て「それ、もう僕がやってるから」「自分の方が面白い」と思うことも

――情報を得るために、YouTubeやショート動画も見ますか？

でんじろう そうですね。最近はネット中心に情報を集めています。でも、実験系の動画はあまり参考にならないことが多いですね。教師時代から数えると40年も実験をやっているので「それ、もう僕が過去にやってるんだよな」と思うことも多くて。

有名YouTuberの動画や、TikTokも見ます。でもやっぱり、こっちもプライドがあるから負けたくないし、つい「自分の方がおもしろいことをやっているのになあ」と思ってしまう（笑）。もちろん、彼らには決して自分にない魅力があって、その個性を動画に反映できていて、見習わないといけない側面も多いですよ。とくに、先人がやってきた実験の見せ方をアレンジして、面白くする能力は本当にすごい。

――インターネットや動画から生まれた実験もありますか？

でんじろう 火起こしを調べていたとき、ジャングルで延々と火起こしをしているインドネシアのYouTuberがレコメンドされてきて、ヒントになったことがあります。

そこで、錆びた鉄球とアルミホイルを使って火起こしをする実験をやったんです。そうしたら数カ月後にその人も同じようなことをやっていて、もちろん偶然でしょうが「お互い見てたのかも」と思いました。

ただ、ネット情報は表層的になりがちなので、本格的に深掘りするときは本に戻り、最後は自分の実験で検証するのを徹底しています。ネットはあくまで、これまでの経験やインプットを思い出したり、組み合わせたりする発想のきっかけ作りで、そのままマネすることなくアイデアの種として使います。こうした知識を培ってきた経験の掛け合わせで、発想していますね。

テレビ番組の企画作りも、発想力の礎に

――その他、実験のアイデアを考える上で役に立っているものや経験はありますか。

でんじろう 40歳で学校を辞めて、今の仕事をはじめたとき携わった科学番組は大きいかもしれません。小さな制作プロダクションにブレーンとして入り、企画づくりやスタジオ実験を手伝っていたんです。週1の30分番組なので常に企画に追われ、撮影直前までどんな実験をするか決まらないこともしょっちゅうでした。

ディレクターと社長兼プロデューサーが集まり企画会議を行うのですが、各ディレクターが順番にアイデアを出すと、「それじゃない」みたいな雰囲気で次々と飛ばされて。行き詰まると僕に「何かある？」と振られる。お金をいただいている以上は何か言わないといけないので、とにかく意見を出していました。

――咄嗟に出るものなのですか？

でんじろう なんとしても出すんです。教師時代に培った実践と、日ごろ蓄えてきた情報をババッと組み合わせ、できる・できないまで含めて一気にイメージを広げて形にします。蓄積した知識と情報を結びつけ、面白く転がりそうな話に仕立て、その場でみんなが腹落ちできる形にする。その訓練の積み重ねが、今もアイデアを生み続ける原動力になっています。

ネット民に合わせていくうちに、どんどん“マッドサイエンティスト”化

――テレビ番組といえば、『でんじろう先生のはぴエネ！』（中京テレビ）は15年以上続く代名詞的な番組になりました。

でんじろう そうですね。最近はYouTubeに放送内容の一部をアップするようになりました。テレビだけなら、同じネタでもある程度の期間を置けば再度やってもいいのですが、ネットは動画が残るので同じテーマは繰り返せません。週1ペースの公開に合わせて常に新しいアイデアを出し続ける必要がありますが、今も継続できているのは、こうした現場での経験が土台にあるからだと思います。

――YouTubeチャンネルでは過激な実験やインパクトのある動画が目立ち、どんどんと「でんじろう先生＝マッドサイエンティスト」というイメージが強まっています。

でんじろう 最初はテレビ放送の内容をYouTubeにアップするだけで、とくに話題になることも少なかったんです。そこから、再生回数が跳ねる回がちょこちょこ出てきて、視聴者からのフィードバックを見ながら番組自体もYouTube寄りの発想へシフトしました。

例えばYouTubeはサムネイルの“引き”が弱いと見られないので、企画の段階からサムネ前提で設計するように大きく変わっていきましたね。そうしてネット民に合わせて作ると、彼らはヤバそうなものが好きだから、必然的に実験もヤバそうなものになっていくんです。

求められるなら、率先してマッドサイエンティストになる

――最近は年1回の出演ながら『ラヴィット！』（TBS）での暴れっぷりも話題になっています。

でんじろう 『ラヴィット！』でも派手さは求められますね。初回はドラム缶にガスを注入して爆発させ、その勢いでケーキを噴射する企画でした。そこから、次はドラム缶を2本、その次は3本へと出演するたびにドラム缶の量が増えていってます。

こっちも求められることが何となくわかってきたので、本番では先方が作った構成に従いつつ、アドリブをきかせるようになりました。台本通りよりも、ほんの少しヤバい感じを強調したほうがウケるんですよね。演者のみなさんもプロだからアドリブがきくので、台本通りに進まない生放送ならではの盛り上がりが出るんです。

――『ラヴィット！』を含め、マッドサイエンティストとしての役割を演じることに抵抗はありませんか？

でんじろう テレビ番組でもYouTubeでも、マッド感が強調されるようなノリはみんなも好んでくれるし、見てもらえるんですよね。だから、そのような役割を求められるのも案外悪い気がしないです。今後もみんなに見てもらえるなら、率先してマッドサイエンティストになろうと思っていますね。

INFORMATION

『でんじろう先生のはぴエネ！』

毎週土曜午前11時25分〜中京テレビで放送中！

【公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@hapiene

〈「痛い！ 痛い！」実験中に助手が溶けて警察の事情聴取を受けたことも…米村でんじろう（70）が今でも忘れられない“マッドすぎる実験”〉へ続く

（福永 太郎）