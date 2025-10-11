¡Ö´é¤ò¾å¤²¤í¡×¥µ¥è¥Ê¥é°Á÷µå¤·¤¿¼ã¼ê±¦ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÎ¢Â¦¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Ê¥¤¥ó¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¡¡¡Ö1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¼ã¤¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡¢¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ10·î9Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬Àï¤Ã¤¿ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹11²óÆó»àËþÎÝ¡¢°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÅê¥´¥í¤ò¤Ï¤¸¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºµß±ç¥ª¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Ï½¦¤¤Ä¾¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝ¤Ø°Á÷µå¡£»°Áö¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¥Û¡¼¥à¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ç2¡Ý1¤È¾¡Íø¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¿ËÞ¤ÊÅê¼ê¥´¥í¤ÇÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º±¦ÏÓ¤Î°Á÷µå¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡´¿´î¤Ë¤ï¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥è¥Ê¥é°Á÷µå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Ï¤¬¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉ¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¡¢ÊòÁ³¡£¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤«¤éÇ®¤¯À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÇÔÀï¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ÄËº¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥¨¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼êÅê¼ê¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¡¢¾ð·Ê¤ò¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÃ´Åö¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥«¥»¥éµ¼Ô¤¬Æ±¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÉé¤±¤ë¡ÙÄËº¨¥¨¥é¡¼¤Î¼ã¼êÅê¼ê¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÔÀïÄ¾¸å¤Ë¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤¬¼¨¤·¤¿ÂÐ±þ¡¢¸ÀÍÕ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÀè¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï±¦Íã¤ò¼é¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ò¸«¤»¤¿³°Ìî¼ê¤Ï¡ÖËÜÇ½Åª¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¡Ê¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤¬¡Ë¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡´¿´î¤Ë¤ï¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤ò¤«¤¤ï¤±¡¢¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Î¸µ¤Ø¶î¤±´ó¤ë¤È¡Ö´é¤ò¾å¤²¤í¡×¤È¸ª¤òÃ¡¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ê¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¡Ë
¡¡¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëºÝ¤Ë¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö´é¤ò¾å¤²¤í¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯»ÑÀª¤òµá¤á¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÉé¤±¤ë¡×¤È¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏÅêÂÇ¤Ë½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢À¤³¦°ì¸õÊäÉ®Æ¬¤Ë¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢¹¶¼é¤ËÄù¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¾¡Éé¤Ï¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¥¨¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤âü¥¤ªÁ°¤À¤±¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤ü¥¤È²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡¢¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤ËÅÁ¤¨¤¿¾ð·Ê¤¬µ»ö¤Ç¤Ï¥ì¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´é¤ò¾å¤²¤í¡×¡ÖÌîµå¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ªÁ°¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¡×¤È¡¢¼ã¤¤¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¬Á°¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó56ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤âÀÎ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2¤Ä¤Î¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Î¥ß¥¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤½¤³¤«¤é³Ø¤ó¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤À¡£¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡24ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Ïº£µ¨69»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢8¾¡19¥Û¡¼¥ë¥É¡¢4¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.30¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¼«¿È¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Î»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ä¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¤µ¤é¤Ë¹äÏÓ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤«¡£º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]