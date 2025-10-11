「命懸けで走った」ド軍キム・ヘソンの決勝ホーム　母国メディア「ロバーツ現役時代の『ザ・スティール』のような伝説の再現なるか」と大興奮

代走からサヨナラのホームを陥れたキム・ヘソン(C)Getty Images

ドジャースは米国時間10月9日、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に2−1でサヨナラ勝利。延長11回二死満塁でアンディ・パヘスの当たりは平凡なゴロだったが、処理を焦った投手のオライオン・カーカリングが本塁へ悪送球。まさかの結末で、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。

【動画】平凡な投手ゴロで痛恨のミス フィリーズ右腕の悪送球シーンを見る

決勝のホームを陥れたのが、代走で途中出場したキム・ヘソンだった。悪送球に反応した捕手J.T.リアルミュートとの交錯を避けるためか、ベースを踏み直す形になったが、米メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者は自身のXで「命懸けで走った」というコメントを伝えた。

母国メディアは大興奮だ。現地11日までに「キム・ヘソンの『命懸けの全力疾走』が証明した存在感…ロバーツ現役時代の『ザ・スティール』のような伝説の再現なるか」と題した記事を掲載。冒頭で「地区シリーズのロースターに含まれた理由を自ら証明した。彗星のごとく速いスピードで、チームをチャンピオンシップシリーズ進出に導く決勝点を奪取した」と報じている。

キム・ヘソンはポストシーズン6戦目で初出場。延長11回一死から左前安打を放ったトミー・エドマンの代走だった。歓喜の場面では三塁走者として、本塁へ。カーカリングの焦り、エラーを誘ったのは「キム・ヘソンが11回に見せたスピードと判断力」と同メディアは断じている。

記事では、地元放送局『SportsNet LA』のインタビューを引用。キム・ヘソンは「ランナーとして、最後にできることは、ただ本塁まで全力疾走することしかなかった。打球が飛んだ瞬間、スライディングよりも全力で走ろうと思った」と振り返った。