£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°´´Éô¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÂ¿¤¯¤Î·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¾å¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬Ä´ºº¤òÂ³¤±¡¢¥ª¥Õ¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬É¬»ê¤Î¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥¢¥í¥ó¥½¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥¹¥¿¡¼¥ó¥º¤¬£¸·î¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢Â¼¾å¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»°ÎÝ¼ê¤Î¥Þ¥ó¥·¡¼¤òÊü½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï°ìÎÝ¼ê¤Î¥Í¥¤¥é¡¼¤È»°ÎÝ¼ê¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤ò£Æ£Á¤Ç¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂ¼¾å¤ò»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ò³°Ìî¤ËÌá¤·¤Æ°ìÎÝ¤ò¶õ¤±¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»°ÎÝ¼ê¤Î¥Ü¡¼¥à¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ìÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»°ÎÝ¤Î¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ì¤Ð¶õ¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï»°ÎÝ¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡¢£Ä£È¤Ë¥Ç¥Ñ¡¼¥º¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç°ìÎÝ¤À¡×¤ÈÂ¼¾å¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»°¿¶Î¨¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤³£³Ç¯¤ÇÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Î£²¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇÀÊ¤Î£³£°¡ó°Ê¾å¤Ç»°¿¶¤·¡¢£²£°£²£°Ç¯¤«¤é£²£²Ç¯¤Ï²¼¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤³£³¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÆ¤Ó¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£´Ç¯¤Ï£¶£±£°ÂÇÀÊ¤Ç£±£¸£°»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£»ÍµåÎ¨¤â£²£²Ç¯¤Ï£±£¹¡¦£³¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï£±£´¡¦£³¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡×¤È²ÝÂê¤âÊÂ¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö»°¿¶¤È»Íµå¤Î¿ô¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Ï½½Ê¬¤À¤¬¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÂ¿¤¯¤Î·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¥¢¡¦¥ê¡¼¥°´´Éô¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£