Da-iCE工藤大輝、Sexy Zone時代の楽曲提供していた timelesz菊池風磨「蓋開けたらえ？これ工藤さんじゃね？みたいな」
【モデルプレス＝2025/10/11】5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）が10日、「見取り図じゃん 騒音上等！音鳴り部 1時間SP」（テレビ朝日／23時15分〜）に出演。timelesz（タイムレス）の菊池風磨がSexy Zone（セクシーゾーン）時代に、Da-iCEのメンバーから楽曲提供を受けていたことを明かした。
【写真】Sexy Zone＆timelesz楽曲コンペに2人参加 人気男性グループ
この日のゲストはDa-iCEとこっちのけんと。菊池は「Da-iCEさんと関わりというか、一方的に感謝していることがありまして…」と話し出すと、放送ではSexy Zone時代の楽曲『Try This One More Time』が流れた。
この楽曲について「こちらは工藤さんに作っていただいた曲」と実はDa-iCEのメンバー・工藤大輝が作詞作曲を手掛けた楽曲であると告白。「工藤さんが作詞作曲！提供したんですか？」と驚く見取り図・盛山晋太郎に、工藤は「提供したというか、基本コンペ（コンペティション）なので選ばれたという感じでものすごく光栄で。募集が来ていて『これこれこういう内容』で色んな作家さんに投げている中で集まった曲の中で選んでいただいた」と説明した。
菊池は「だからこっちはコンペしてるのなんて知らないわけよ。スタッフももちろん（工藤が参加しているのは）知らないですし、蓋開けたら『え？これ工藤さんじゃね？』みたいな感じ」と予想外の提供者に当時は驚いたそう。工藤が「デモのボーカル僕なのでそれを聴かれていらっしゃる気がする…」というと、菊池は「そうですね！」と即答。出来上がった楽曲を聴いて大丈夫だったかと不安そうに尋ね、工藤が「はい！ちょっとがなってましたけど…」と伝えると、菊池は「絶対ダメなやつじゃん！来て欲しかった…ディレクションして欲しかったですよ！こんなここでいじられるなら」と悔しそうな表情を浮かべ、笑いを誘っていた。
また、花村想太も「僕もそれこそ何度も送らせていただいてます。最終まで残ってますみたいなところからダメになったこといっぱいあります」とSexy Zoneのコンペに応募した経験があると告白すると、菊池は「えー恐れ多いって…やめてくださいよ。知らないのが1番照れるって。うちのスタッフも知らないはず」と驚いた。工藤も「僕もtimeleszさん落ちてます」と続け「いやこれがいいんです。こうじゃないとダメなんです絶対。フラットに見てもらって第三者の方が決めるっていうのが大事なので」と肩書きは明かさずに音楽だけで判断してもらえる環境がありがたいのだと主張。菊池は「これがすごいところなんですよ。普通だったら絶対名前出したくなるじゃないですか。俺だったら絶対出すもん！」と感心していた。なお、『Try This One More Time』には「TKmen」というクレジットが記載されている。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】Sexy Zone＆timelesz楽曲コンペに2人参加 人気男性グループ
◆工藤大輝、Sexy Zone楽曲提供秘話
この日のゲストはDa-iCEとこっちのけんと。菊池は「Da-iCEさんと関わりというか、一方的に感謝していることがありまして…」と話し出すと、放送ではSexy Zone時代の楽曲『Try This One More Time』が流れた。
菊池は「だからこっちはコンペしてるのなんて知らないわけよ。スタッフももちろん（工藤が参加しているのは）知らないですし、蓋開けたら『え？これ工藤さんじゃね？』みたいな感じ」と予想外の提供者に当時は驚いたそう。工藤が「デモのボーカル僕なのでそれを聴かれていらっしゃる気がする…」というと、菊池は「そうですね！」と即答。出来上がった楽曲を聴いて大丈夫だったかと不安そうに尋ね、工藤が「はい！ちょっとがなってましたけど…」と伝えると、菊池は「絶対ダメなやつじゃん！来て欲しかった…ディレクションして欲しかったですよ！こんなここでいじられるなら」と悔しそうな表情を浮かべ、笑いを誘っていた。
◆花村想太も「何度も送らせていただいてます」
また、花村想太も「僕もそれこそ何度も送らせていただいてます。最終まで残ってますみたいなところからダメになったこといっぱいあります」とSexy Zoneのコンペに応募した経験があると告白すると、菊池は「えー恐れ多いって…やめてくださいよ。知らないのが1番照れるって。うちのスタッフも知らないはず」と驚いた。工藤も「僕もtimeleszさん落ちてます」と続け「いやこれがいいんです。こうじゃないとダメなんです絶対。フラットに見てもらって第三者の方が決めるっていうのが大事なので」と肩書きは明かさずに音楽だけで判断してもらえる環境がありがたいのだと主張。菊池は「これがすごいところなんですよ。普通だったら絶対名前出したくなるじゃないですか。俺だったら絶対出すもん！」と感心していた。なお、『Try This One More Time』には「TKmen」というクレジットが記載されている。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】