ÂçËã½ê»ýÍÆµ¿¤ÎÇÐÍ¥¡¦±óÆ£·ò¿µ¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ç¼áÊü ½êÂ°»öÌ³½ê¤¬À¼ÌÀ¡ÖË¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/11¡Û9·î24Æü¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µ¡Ê24¡Ë¤¬¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£10·î10Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥é¥¿¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±óÆ£·ò¿µ¡¢ÂáÊáÁ°ºÇ¸å¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÀ¶¿å¿ÒÌé¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡¢±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊóÆ»Åù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢±óÆ£·ò¿µ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÁÜººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢ÂçËã¤Î½ê»ý¡¦»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢Ë¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÇÐÍ¥Åù¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶µ°é¤È´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë°ú¤Â³¤ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
±óÆ£¤Ï¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤È¶¦Æ±¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢À¶¿åÈï¹ð¤È¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤äTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Á¥¢¡ù¥À¥ó¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±óÆ£¤Ï2000Ç¯11·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯¤è¤ê»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÌÀÆü¤ÎÌóÂ«¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡Èþ¤·¤¤Èà¡Áetetnal¡Á¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥¡¦±óÆ£·ò¿µ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ
´û¤Ë¡¢ÊóÆ»Åù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢±óÆ£·ò¿µ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÜººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢ÂçËã¤Î½ê»ý¡¦»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢Ë¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÇÐÍ¥Åù¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶µ°é¤È´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë°ú¤Â³¤ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î10Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥é¥¿¥ª¥Õ¥£¥¹
