ネルソンズ和田まんじゅう、“TikTokで有名”恋人発覚「韓国のロケに彼女連れてくる」暴露に焦り
【モデルプレス＝2025/10/11】お笑いトリオ・ネルソンズの和田まんじゅうが9日、フジテレビ系「何か“オモシロいコト”ないの？」（24時15分〜）に出演。恋人について暴露される一幕があった。
【写真】和田まんじゅうの“TikTokバズ”彼女暴露した人気芸人
番組では、普段から和田と親交のあるお笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍が「お前良くないよ！彼女がアイドル追っかけてるみたいな動画あげてるのになんで…」と和田の彼女について暴露。和田は「言わないで」と慌てて制止し、「やめて！なんで知ってるの？」と驚き。これにtimelesz（タイムレス）の菊池風磨は「TikTokのやつ？」とリアクションし、長谷川も「有名だもんな」と相槌を打っていた。
また、長谷川はゲストで女優の山田杏奈に「（和田は）韓国のロケに彼女連れてくる」とぶっちゃけ。すると和田は「ちょっと待ってやめて！」「なんでも言い過ぎよ」と終始動揺していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】和田まんじゅうの“TikTokバズ”彼女暴露した人気芸人
◆長谷川忍、和田まんじゅうの恋人をぶっちゃけ
番組では、普段から和田と親交のあるお笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍が「お前良くないよ！彼女がアイドル追っかけてるみたいな動画あげてるのになんで…」と和田の彼女について暴露。和田は「言わないで」と慌てて制止し、「やめて！なんで知ってるの？」と驚き。これにtimelesz（タイムレス）の菊池風磨は「TikTokのやつ？」とリアクションし、長谷川も「有名だもんな」と相槌を打っていた。
◆長谷川忍「韓国のロケに彼女連れてくる」和田まんじゅうの行動を暴露
また、長谷川はゲストで女優の山田杏奈に「（和田は）韓国のロケに彼女連れてくる」とぶっちゃけ。すると和田は「ちょっと待ってやめて！」「なんでも言い過ぎよ」と終始動揺していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】