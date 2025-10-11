NHK連続テレビ小説『ばけばけ』を観ていたら、突然なじみのある顔が出てきたことに驚いた朝ドラファンも多いのではないだろうか。

【画像】「変わらずお美しい…」40歳の誕生日を迎えたシャーロット・ケイト・フォックス

10月10日に放送された第10話では、ヒロインのトキ（郄石あかり）が2度のお見合いの末、銀二郎（寛一郎）と結婚。

一方その頃、アメリカのニューオーリンズでは、後にトキと出会うことになるレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）に、同僚のイライザ・ベルズランドが日本行きを提案していた。そのイライザを演じているのは、シャーロット・ケイト・フォックス。朝ドラ視聴者にはおなじみの「シャロやん」である。



シャーロット・ケイト・フォックス ©時事通信社

玉山鉄二との“美男美女カップル”で話題に

ファンから「シャロやん」と呼ばれ親しまれているフォックスは、2014年度後期にニッカウヰスキーの創業者である竹鶴政孝とその妻リタをモデルにした朝ドラ『マッサン』で、玉山鉄二とともに主演を務めた。歴史の長い朝ドラにおいて、外国人がヒロインを演じたのはこの作品が初めてであった。

アメリカの演劇関係者向けサイトで、朝ドラのヒロインを募集していることを知ったフォックスは、来日経験もなく、日本語も全く話せなかったがオーディションへと応募。日本国内232人、日本国外289人の応募者の中からヒロインに選ばれた。

異例の試みに、当初は視聴者から不安視する声も上がったが、そんな懸念は彼女の言葉を超えた表現力の前に吹き飛んだ。まるで人形のような美しさを持ったフォックスと玉山の“美男美女カップル”は人気を博し、『マッサン』は多くの人を魅了する朝ドラとなった。

「飛ぶ鳥を落とす勢いだった」のに女優休業のワケ

フォックスは『マッサン』の撮影にあわせて、2014年3月からアメリカの家族と離れて東京に滞在し、5月のクランクインまで日本語を特訓。彼女の演技は高く評価され、『東京ドラマアウォード2015』で特別賞を受賞した。

さらに、2015年には演劇を学んだ母校・サンタフェ芸術大学から名誉博士号を授与されている。異国の地で必死に努力を重ねた彼女にとっては、とても幸せなことだったに違いない。

そして、『マッサン』の劇中歌「ゴンドラの唄」でCDデビューを果たすと、東京で単独ライブを行い、全国7都市を巡るコンサートツアーも開催。

2015年9月放送の『名探偵キャサリン』（テレビ朝日系）では米富豪のビジネスウーマン役で主演を務め、ニューヨークと東京、大阪で上演された舞台『CHICAGO』では、主人公・ロキシー・ハート役を演じた。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだった。

しかし、こうして日本での仕事が続くということは、アメリカに残してきた家族との別居期間が長引くということ。フォックスは華々しい活躍の裏で、私生活では離婚を経験する。

離婚→カナダ人男性と再婚→3児の母に

だがその後も、野島伸司脚本によるホームドラマ『OUR HOUSE』（2016年／フジテレビ系）で芦田愛菜とW主演を務め、芳根京子がヒロインを務めた2016年後期の朝ドラ『べっぴんさん』に出演。2年ぶり2度目となる朝ドラで、フォックスは通訳の夫と暮らす外国人女性を演じ、ヒロインが子供服作りを始めるきっかけとなる重要な役回りを演じた。

そんな中、私生活にも新たな転機が訪れる。2018年に日本に在住するカナダ人と再婚したフォックスは、2019年にNHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』へ出演した一方、第1子となる男の子を出産。コロナ禍も重なり、女優業からしばらく離れることになった。

アメリカへと戻り、現在3児の母になったフォックスの公式Instagramでは、自宅のあるニューメキシコでの暮らしぶりがときどき投稿されている。

「お芝居をするのは5年ぶり」女優復帰を決意した理由

そんなフォックスは、『ばけばけ』スタッフからの「（イライザ役は）信頼できる方にお願いしたい」という要望を受け、5年ぶりに来日。「久しぶりにBK（NHK大阪）に来ましたが、エレベーターに乗るだけでも懐かしく、いろいろな思い出がよみがえってきました」とコメントを寄せている（※）。

今後トキと出会うことになるヘブン役を務めるトミー・バストウは、エミー賞で作品賞や主演男優賞など、史上最多の計18冠に輝いたドラマ『SHOGUN 将軍』に、日本語の堪能なポルトガル人司祭役で出演。その現場で共演した穂志もえかからオーディションの存在を教えてもらい、制作統括スタッフのメールアドレスを入手して、日本語で自身を売り込んだという。

フォックスはバストウにとっては外国人俳優の先輩として、郄石にとっては朝ドラヒロインの先輩として心強い存在になることだろう。

また、フォックスが演じるイライザのモデルと考えられているエリザベス・ビスランドは、ヘブンのモデルである小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と同じ新聞社「ニューオーリンズ・タイムズ・デモクラット」で働いたことがある。

さらに、雑誌『コスモポリタン』の編集者時代には、世界一周旅行をし、旅行記を連載。非常に行動力と好奇心がある女性だったことが窺える。

ビスランドはハーンが日本で暮らすようになってからも書簡を交わしており、彼の没後には英語による伝記を執筆した。この2人の関係性が『ばけばけ』ではどのように描かれるのかにも注目したい。

イライザはヘブンの相棒か、トキの恋敵か？

『ばけばけ』第5話では、近所の八重垣神社の境内にある「鏡の池」で恋占いをしたトキ。この恋占いは、硬貨をそっと乗せた占い用紙を池に浮かべ、沈む早さやどこで沈むかによって、縁の早さや縁ある人の近さを占うもの。早く沈めば縁が早く、遅く沈めば縁が遅く、近くで沈むと身近な人、遠くで沈むと遠方の人とご縁があると伝えられている。

トキの占い用紙は、友人たちが飽きてしまうほど遅く、池のずっと遠くで沈んでいた。それは、遅めの時期に、とても遠方の人と運命の出会いがあるということ、つまりヘブンとの出会いを暗示している。

第10話ではイライザとヘブンが何やら「いい感じ」の雰囲気になっていたが、彼女は今後トキとヘブンの人生にどう関わってくるのだろうか。久しぶりのフォックスの演技とともに楽しみにしていたい。

参照

※ https://www.nhk.jp/g/ts/662ZX5J3WG/blog/bl/p7xRqmNdbW/bp/pG6JoywjdG/

（久保田 ひかる）