ハイヒール・モモコ、“おかずたっぷり”手作り弁当を披露 かぼちゃの煮付けが「好評でした」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が9日、自身のブログを更新。“おかずたっぷり”の手作り弁当を披露した。
【写真】「かぼちゃたいたんが好評でした」“おかずたっぷり”なモモコの手作り弁当
「手作りモモコ弁当 昨日もおかずたっぷり」とつづり、鮭や卵焼き、かぼちゃの煮物、麺らしき付け合せなど、バラエティー豊かなおかずがぎっしり詰まったお弁当の写真を投稿。「かぼちゃたいたんが好評でした」（原文ママ）と、とくにかぼちゃの煮付けが評判だったと明かした。
モモコは、1993年5月に結婚。長男、次男、長女と3人の子どもが誕生している。夫は、大阪でちゃんこ料理店を経営している小林政仁さん（61）。
【写真】「かぼちゃたいたんが好評でした」“おかずたっぷり”なモモコの手作り弁当
「手作りモモコ弁当 昨日もおかずたっぷり」とつづり、鮭や卵焼き、かぼちゃの煮物、麺らしき付け合せなど、バラエティー豊かなおかずがぎっしり詰まったお弁当の写真を投稿。「かぼちゃたいたんが好評でした」（原文ママ）と、とくにかぼちゃの煮付けが評判だったと明かした。
モモコは、1993年5月に結婚。長男、次男、長女と3人の子どもが誕生している。夫は、大阪でちゃんこ料理店を経営している小林政仁さん（61）。